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GIAN ANTONIO STELLA, DANIELE CAPEZZONE, ALESSIA MORANI E YLENJA LUCASELLI A “FILOROSSO”

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monteleone grossi (3)

Comunicato stampa

LUNEDI’ 10 AGOSTO 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY

Lo scontro tra Italia e Spagna sulla gestione delle frontiere e il crescente allarme per la violenza giovanile saranno al centro della nuova puntata di “Filorosso”, in onda lunedì 10 agosto, alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay. Antonino Monteleone, con Adele Grossi, analizzerà i principali fatti della settimana attraverso approfondimenti, testimonianze e ospiti in studio.

 Nella prima parte, con al centro i temi caldi di attualità, interverranno i giornalisti Gian Antonio Stella (Corriere della Sera), Alberto Negri (Il Manifesto) e il direttore de “Il Tempo”, Daniele Capezzone, oltre al tenente colonnello Gianfranco Paglia.

 La trasmissione tornerà anche questa settimana sul tema della crescente diffusione della violenza tra i giovani e il recente disegno di legge per la prevenzione del disagio giovanile.  Ospiti in studio saranno l’esponente del Partito Democratico, Alessia Morani, la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, Francesca Pascale e l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

 La puntata approfondirà inoltre gli ultimi sviluppi del caso Garlasco. Interverranno, tra gli altri, l’avvocato Antonio De Rensis, la criminologa Anna Vagli, l’avvocato Massimo Lovati, il generale Luciano Garofano, il biologo forense Ugo Ricci, il criminologo Simone Borile e la content creator Francesca Bugamelli.

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