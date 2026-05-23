Comunicato stampa

Conferenza nella Sala dei 100 Giorni del Palazzo della Cancelleria Vaticana

Il programma della Festa della Bruna 2026 (2 luglio a Matera) sarà presentato in anteprima alla stampa nazionale e agli ospiti istituzionali, mercoledì 27 maggio alle ore 16.00, presso la Sala dei 100 Giorni del Palazzo della Cancelleria Vaticana, in Piazza della Cancelleria, a Roma.

Un’edizione importante nell’anno in cui si sono avviate le procedure per la candidatura della Festa della Bruna a Patrimonio Immateriale dell’UNESCO e per questo pronta a guadagnarsi l’attenzione delle massime istituzioni e dei media nazionali.

Nel corso della conferenza stampa, moderata da Antonio Ranalli (giornalista, presidente Consulta uffici stampa Associazione Stampa Romana), interverranno il Presidente dell’Associazione Maria SS. della Bruna Bruno Caiella, il delegato arcivescovile Don Francesco Di Marzio, il Sindaco di Matera Antonio Nicoletti, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi, il Presidente della Provincia di Matera Francesco Mancini, rappresentanti del Governo nazionale ed Eminenze Reverendissime.

Per i suoi 637 anni di storia, la Festa 2026 avrà come tema centrale “Io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, dunque anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri” (cfr. Gv 13,14). Una scelta ispirata al Vangelo di Giovanni che non è soltanto un richiamo alla tradizione cristiana ma un gesto carico di significato per il presente.

Durante la conferenza stampa saranno illustrate le attività in programma in questa edizione, un ricco calendario che abbraccerà oltre un mese di iniziative, fra riti della tradizione, momenti di raccoglimento spirituale e proposte culturali capaci di parlare il linguaggio di ogni generazione, fino allo “strazzo” del Carro Trionfale in onore di Maria SS della Bruna. Fra le proposte più innovative di quest’anno la community digitale, le magliette dedicate alla festa, e poi app, il rinnovato Fantabruna e un sito ideato da giovanissimi per raccontare in modo inedito la Patrona di Matera.

Dopo la presentazione nazionale, seguirà a Matera la cerimonia pubblica di apertura: il 12 giugno alle ore 20.30 presso il cine-teatro Guerrieri.

La Festa della Bruna è organizzata dall’Associazione Maria SS. della Bruna in collaborazione con l’Arcidiocesi di Matera-Irsina, sotto la guida dell’Arcivescovo, e si realizza con il patrocinio di Comune e Provincia di Matera, Regione Basilicata, Camera di Commercio della Basilicata ed Ente Parco della Murgia Materana.