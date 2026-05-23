Coppa Italia Techno 293 & iQFOiL: il lago di Bracciano al centro della vela giovanile italiana

“Amo praticare il mio sport perché mi fa sentire libera… e perché così posso crescere con un sogno”. Queste parole, pronunciate da Elisa Rei, la più giovane atleta del circuito, sono l’emblema della conferenza stampa di presentazione della Coppa Italia Techno 293 & iQFOiL, in programma sul lago di Bracciano dal 29 al 31 maggio 2026. Un messaggio semplice e autentico, accolto da un lungo applauso, che ha sintetizzato lo spirito della manifestazione dedicata alle classi olimpiche giovanili del windsurf.

L’incontro si è svolto nella sala conferenze della BBC di Trevignano Romano, dove il giornalista Massimo Ciccognani ha introdotto i lavori sottolineando come la Coppa Italia non rappresenti soltanto un appuntamento sportivo, ma un progetto capace di coniugare agonismo, formazione e promozione del territorio. Ai microfoni de L’Agone Nuovo, Ciccognani ha evidenziato come il comprensorio del lago di Bracciano stia vivendo una fase di trasformazione significativa, disponendo di risorse naturali e potenzialità tali da renderlo un punto di riferimento nazionale.

A seguire, Nicoletta Losi, responsabile del comitato organizzatore Planet Sail Bracciano, ha illustrato i contenuti tecnici dell’evento: 150 atleti, 50 operatori impegnati nell’assistenza in acqua, tre campi di regata e tre giornate di competizioni. Nella breve intervista a L’agone nuovo, Losi ha inoltre richiamato l’importanza della collaborazione istituzionale e dell’investimento sui giovani, elementi centrali per la crescita dello sport e del territorio. La sinergia tra enti e amministrazioni è stata confermata dagli interventi delle autorità presenti: il direttore del Parco Naturale Regionale Bracciano–Martignano, Massimo Sabatini; il consigliere regionale Giorgio Simeoni; il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi; la sindaca di Trevignano Romano, Claudia Maciucchi; l’assessore alle Politiche del Commercio, delle Attività Produttive e dello Sport del XV Municipio, Tommaso Martelli, il presidente del Consorzio Lago di Bracciano, Francesco Pizzorno e il Presidente Parco di Vejo Giorgio Pelosi. Presente anche il Direttore del GAL Luca Lo Bianco.

Tutti hanno ribadito che, di fronte a iniziative capaci di promuovere lo sport giovanile, la tutela ambientale e un turismo sostenibile, non possono esistere divisioni territoriali o appartenenze politiche. Il presidente della BBC Provincia Romana, Mario Porcu, ha evidenziato come sostenere la Coppa Italia di windsurf significhi investire in un territorio che ambisce a consolidare la propria attrattività a livello nazionale. In chiusura, il vicepresidente della Federazione Italiana Vela, Giuseppe D’Amico, e la rappresentante del CONI Lazio, Sabrina Rossi, hanno richiamato il valore strategico dello sport giovanile per il futuro del movimento olimpico italiano.

Al termine della conferenza stampa, Gabriele Ponzi di Planet Sail Bracciano ha rilasciato una dichiarazione a L’agone Nuovo, esprimendo l’orgoglio del circolo nell’ospitare una classe giovanile recentemente inserita nel programma olimpico: “Si tratta di una disciplina dinamica e orientata alla velocità. La presenza dei migliori atleti italiani e il sostegno delle istituzioni rappresentano un segnale importante. Auspichiamo condizioni meteo favorevoli e il pieno successo della manifestazione”. Particolarmente significativo anche il videomessaggio inviato dalla campionessa olimpica Marta Maggetti, oro a Parigi 2024, che ha ricordato come la sua prima regata si sia svolta proprio sul lago di Bracciano.

Lorenzo Avincola redattore L’agone