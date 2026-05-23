Comunicato stampa

Si è svolto presso la Sala di Liegro di Palazzo Valentini, l’incontro “La Comunicazione al femmnile: nello sport e oltre”, promosso da Città Metropolitana di Roma e Federazione Italiana Pesistica, con il coordinamento dello Studio Cavalieri Legal Sport & Tal per parlare dello sport al femminile.

L’evento è il primo di una serie di incontri centrati sul ruolo delle donne nello sport, nella governance e nella società in generale.

“Con questi incontri intendiamo porre l’accento sul tema della forza femminile, a partire da quella fisica – motivo per cui abbiamo coinvolto anche la Federazione Italiana Pesistica – fino alla forza emotiva, psicologica e mentale delle donne. Partiamo con i temi della comunicazione e dello sport per arrivare, nel corso dei vari incontri, a parlare di governance femminile: un tema di fatto poco esplorato, poiché di donne in ambito dirigenziale ve ne sono davvero poche. E’ giunto il momento di portare a terra le idee e le lotte delle madri costituenti della nostra Repubblica, che auspicavano parità di diritti – e di governance – tra uomini e donne.

E’ ormai urgente una presa di consapevolezza della differenza di trattamento che ancora la donna è costretta a subire – in maniera esplicita, ma anche sottile – e che spesso non viene percepita neanche dalle stesse donne a causa dell’abitudine a sopportare parole, gesti e comportamenti inopportuni. Soprattutto in tempi instabili come questi, il contributo dei valori femminili nella società diventa sempre più urgente e imprenscindibile. Noi, come Città Metropolitana di Roma e come professioniste – insieme all’avv. Cavalieri- stiamo facendo del nostro meglio, ma è tutta la società civile che deve mobilitarsi affinché il cambiamento sia reale e veloce”.

Sono intervenuti all’incontro Giovanni Malagò, Alberto Miglietta, Presidente della Federazione Italiana Pesistica, l’Avvocata Stefania Iasonna, Gabriella Carlucci, Rossana Ciuffetti, Direttore Scuola dello Sport – Sport e Salute SpA, Marcel Vulpis, Giornalista specializzato in economia e politica dello sport, con il saluto della presidente dell’assemblea capitolina Svetlana Celli.

A moderare i lavori l’Avvocata Federica Cavalieri.