Comunicato stampa

BRACCIANO (RM) – La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno attuato un servizio coordinato di controllo, finalizzato alla prevenzione di reati, in particolare contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. L’attività ha avuto l’ulteriore scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza del rispetto delle norme sulla circolazione stradale.

I Carabinieri, dispiegati su tutto il territorio, hanno controllato circa 101 persone e 60 veicoli, elevando 25 sanzioni al Codice della Strada, tra cui molti sorpresi alla guida dei rispettivi veicoli senza la prevista revisione o in assenza di assicurazione.

Sono stati arrestati un cittadino italiano e uno argentino, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tentata rapina.

Nello specifico i Carabinieri della Stazione di Castelnuovo di Porto hanno sorpreso un cittadino 38enne italiano, sorpreso in possesso di 118 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e materiale per il confezionamento della sostanza. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

I militari della Stazione di Trevignano Romano hanno invece proceduto all’arresto di un cittadino argentino di 24 anni, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di tentata rapina, commesso in quel Comune nel gennaio di quest’anno.

I militari, al termine di un’attività investigativa, sono riusciti a risalire all’identità di uno degli autori del reato. I rei si erano introdotti all’interno di un’abitazione, venendo però notati dai proprietari, i quali sono stati colpiti, senza riportare gravi conseguenze, nel tentativo di garantirsi la fuga. Sono in corso ulteriori accertamenti per identificare tutti gli autori della banda.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati denunciati 10 cittadini dei quali 2 per guida sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti, 2 per il reato di evasione, 2 per aver abbandonato rifiuti non pericolosi a bordo strada, 2 per il furto di materiale ferroso e 2 poiché trovati in possesso di sostanza stupefacente e materiale di confezionamento.

Gli accertamenti hanno confermato l’importanza di una prevenzione alla circolazione stradale e documentato l’elevato numero di utenti che, mettendo a rischio l’incolumità dei cittadini, poiché si sono messi alla guida dei propri veicoli anche dopo aver abusato di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Proprio in questo contesto ben 13 cittadini sono stati segnalati alla locale Prefettura poiché trovati nella disponibilità di sostanza stupefacente. Al termine delle attività i vari reparti della Compagnia hanno sequestrato ben 122 gr di cocaina e 20 di hashish e marijuana.