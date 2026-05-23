Comunicato stampa

Oggi per me è una giornata importante. Ho ufficializzato la mia adesione a Noi Moderati, cosa che presto

formalizzerò anche in Consiglio Comunale costituendo il nuovo gruppo consiliare – afferma in una nota la

consigliera di Bracciano Enrica Bonaccioli –

Ringrazio gli amici e le persone che con grandi e reiterate attestazioni di stima e di fiducia mi hanno

accompagnata e sostenuta dall’inizio del percorso nella lista civica fino ad oggi. A tutti, con l’estrema chiarezza

e l’assoluta serietà che mi contraddistingue da sempre, voglio dire che il mio impegno per la nostra città non

cambia di un millimetro. Cambia invece lo strumento, che diventa più forte e più strutturato, ma l’obiettivo

resta lo stesso: dare risposte ai problemi reali delle persone e del territorio.

Ho scelto la via della moderazione perché credo che la buona politica non si faccia urlando o cercando lo

scontro continuo. Il radicalismo dei toni non ha mai asfaltato una strada, non ha mai aiutato una famiglia in

difficoltà, non ha mai sostenuto un commerciante che fatica ad arrivare a fine mese.

Noi Moderati rappresenta per me questo: il primato del buon senso e della concretezza. Un luogo politico

aperto, dove i valori dell’ascolto, del lavoro, della solidarietà e della famiglia, superano gli steccati ideologici

della politica del passato. Sono certa che insieme al coordinatore provinciale Paolo Toppi, che ringrazio anche

per avermi inserito con fiducia all’interno dell’ufficio politico provinciale, riusciremo a costruire un partito

sempre più vicino ai cittadini e con l’obiettivo di sviluppare per il prossimo anno una proposta politica

vincente e rappresentativa delle vere necessità di Bracciano.

Rimango fermamente all’opposizione di questa attuale giunta, continuando a mettere in atto un’opposizione

rigorosamente costruttiva, come lo è stata sino ad oggi, dialogando con tutti i colleghi consiglieri e

proseguendo a portare in aula un’identità precisa: quella di chi preferisce la proposta alla protesta. Insisterò

nel sostenere senza pregiudizi ogni provvedimento utile per la nostra comunità e contesterò con fermezza e

dati alla mano le scelte sbagliate.

La politica che ho in mente e che mi appartiene non guarda alle tessere di partito, ma guarda in faccia i

cittadini. Questa nuova casa politica è aperta a tutti coloro che credono nel valore della serietà, della

moderazione e del lavoro sul territorio.

Andiamo avanti, insieme, con ancora più forza!