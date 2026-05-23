Comunicato stampa

“Il tema della sicurezza è assolutamente centrale e il piano illustrato dal Sindaco Gualtieri e dal Prefetto di Roma va nella direzione auspicata. Vengono recepite molte delle proposte che abbiamo fatto come Azione, a partire da una maggiore illuminazione della città. Una città più illuminata è una città più sicura e finalmente la sicurezza viene messa al centro delle politiche urbane. Ora serve un cronoprogramma certo e responsabilità chiare anche nei livelli municipali per la sua attuazione. Azione in Campidoglio vigilerà affinché vi sia un’attuazione concreta e che non rimanga un piano solo sulla carta, ma rappresenti un cambiamento per i cittadini. Il diritto di vivere la città passa da politiche serie e concrete sulla sicurezza”. Lo hanno dichiarato il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato, e i consiglieri comunali Flavia De Gregorio e Antonio De Santis.