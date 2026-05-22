Dal profilo Facebook del comune di Manziana
Domenica 24 maggio Casacocò apre le sue porte per una giornata speciale dedicata alla bellezza del territorio, tra natura, arte, musica e sapori autentici.
Dalle ore 9:30 alle 19:00 sarà possibile vivere un’esperienza immersiva nel cuore di Manziana, tra visite al roseto, escursioni, spettacoli, concerti, degustazioni, mercatini, attività per bambini e tante eccellenze locali.Ingresso: €5 a persona Pranzo a buffet SOLO su prenotazione
Casacocò
Via Fonte del Gatto, snc – Manziana (RM)
Parcheggi consigliati:
• Corso Vittorio Emanuele
• Piazza della Piscina
• Piazza Università Agraria