Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

Sabato 23 maggio a Bracciano, presso la struttura dell’ex mattatoio (nell’area dell’edificio che originariamente era utilizzata come macello), completamente riqualificata dall’amministrazione comunale, si terrà un pomeriggio di attività e incontri focalizzati sul rapporto tra giovani, scuola e futuro dei territori.