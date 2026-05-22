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Giovani & Territorio: percorsi di agroecologia e cittadinanza a Bracciano

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giovani

Dal profilo Facebook del comune di Bracciano

sabato 23 maggio 2026
Spazio Officine Municipali, via Braccianese Claudia 105 ( piano terra Ex Mattatoio)
Sabato 23 maggio a Bracciano, presso la struttura dell’ex mattatoio (nell’area dell’edificio che originariamente era utilizzata come macello), completamente riqualificata dall’amministrazione comunale, si terrà un pomeriggio di attività e incontri focalizzati sul rapporto tra giovani, scuola e futuro dei territori.
L’iniziativa celebra la Giornata Internazionale della Biodiversità e si inserisce nel programma Terrae Vivae di Navdanya International, dedicato alla rigenerazione delle comunità ecologiche attraverso percorsi di ecoliteracy, partecipazione e agroecologia, incentrati sull’apprendimento esperienziale, i saperi locali e il ruolo attivo delle nuove generazioni.
Parteciperanno il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Bracciano.
Programma:
16.00 – Apertura dei lavori
16.30 – 17.30 – Terrae Vivae: spazio di dialogo e presentazione dei progetti
Incontro tra istituzioni, scuole, produttori e giovani, con presentazione dei progetti
17.30 – 18.30 – Mostra Collettiva & Workshop Arte e Suolo
Presentazione dei lavori realizzati dai giovani partecipanti ai percorsi scolastici.
18.30 – 20.00 – Aperitivo conviviale & DJ‑Set Studentesco
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
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