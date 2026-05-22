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Festa di San Bernardino a Trevignano

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Dal profilo Facebook del comune di Trevignano

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 23-24 maggio 2026
SABATO 23 MAGGIO 2026
Ore 09.00 – Mercatino del Lago
Ore 12.00 – Apertura stand gastronomico a cura dell’Ass. Il Cormorano – Piazzale del Molo
Ore 18.30 – Mezzi Divini, Canzoni d’autore e cabaret cantato – Piazzale del Molo
DOMENICA 24 MAGGIO 2026
Ore 09.00 – Mercatino del Lago
Ore 12.00 – Apertura stand gastronomico a cura dell’Ass. Il Cormorano – Piazzale del Molo
Ore 15.00 – 6° Torneo di Burraco di San Bernardino a cura dell’Associazione Festeggiamo Trevignano Aps – Casa del Fanciullo
Ore 17.00 – Concerto Italian Duo – Piazzale del Molo
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Bracciano: 𝗜𝗻𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 dei lavori sul 𝗹𝘂𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮𝗴𝗼 𝗔𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁𝗶: da 𝗹𝘂𝗻𝗲𝗱𝗶̀ al via la 𝗽𝗮𝘃𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮.

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