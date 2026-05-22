Dal profilo Facebook del comune di Trevignano
𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗼 23-24 maggio 2026
SABATO 23 MAGGIO 2026
Ore 09.00 – Mercatino del Lago
Ore 12.00 – Apertura stand gastronomico a cura dell’Ass. Il Cormorano – Piazzale del Molo
Ore 18.30 – Mezzi Divini, Canzoni d’autore e cabaret cantato – Piazzale del Molo
DOMENICA 24 MAGGIO 2026
Ore 09.00 – Mercatino del Lago
Ore 12.00 – Apertura stand gastronomico a cura dell’Ass. Il Cormorano – Piazzale del Molo
Ore 15.00 – 6° Torneo di Burraco di San Bernardino a cura dell’Associazione Festeggiamo Trevignano Aps – Casa del Fanciullo
Ore 17.00 – Concerto Italian Duo – Piazzale del Molo