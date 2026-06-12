Dal profilo Facebook del comune di Oriolo
Una giornata di festa, partecipazione e condivisione dedicata a tutte le discipline che animano la nostra comunità a cura della nostra Polisportiva Oriolo
Sarà anche un’occasione speciale per ricordare, attraverso i memorial e i tornei a loro dedicati, le persone che hanno vissuto lo sport con passione, impegno e amore per Oriolo.
Persone che non sono più con noi, ma il cui ricordo continua a vivere nei valori che lo sport sa trasmettere e nelle emozioni che ancora oggi li uniscono.
Sarà consegnata anche la borsa sportiva che consentirà ad alcuni atleti di poter partecipare all’attività sportiva grazie alla loro generosità.
Perché lo sport non è solo competizione: è memoria, appartenenza e comunità