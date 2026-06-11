HomeSocietà

SCACCHI CARAVEL CUP: PRESENTATA A ROMA L’EDIZIONE 2026, DAL 13 al 18 giugno

0
176
scacchi

Comunicato stampa

Presentata oggi a Palazzo Valentini la seconda edizione della Caravel Cup di scacchi, che, dopo il successo della prima edizione, tornerà a Roma dal 13 al 18 giugno presso l’Hotel Caravel, accogliendo per sei giorni giocatori, delegazioni e appassionati provenienti da numerosi Paesi.
“La prima edizione ha già dimostrato il grande potenziale di questo progetto, richiamando alcuni tra i migliori giocatori al mondo e delegazioni provenienti da quattordici nazioni: quest’anno si ripete un appuntamento che contribuisce a rafforzare il ruolo della nostra città e del suo territorio – dal momento che alcune tappe interesseranno anche altri comuni di Città metropolitana – come destinazione internazionale per eventi di qualità, capace di attrarre un turismo qualificato e interessato a esperienze culturali e sportive di alto livello”, ha commentato il Consigliere metropolitano e presidente della commissione moda, turismo e relazioni internazionali di Roma Capitale Mariano Angelucci.
“Gli scacchi sono una disciplina straordinaria, capace di unire competizione, studio, strategia e dialogo tra culture diverse. Per questo motivo iniziative come la Caravel Cup assumono un valore che va ben oltre il torneo stesso, diventando occasioni di incontro, crescita e promozione del territorio.
Un sincero ringraziamento agli ideatori dell’evento Matteo Sampieri e Luca Barbieri, a Stefano Castelli per l’impegno e la visione con cui ha promosso questo importante progetto, a Valter Giammaria, Valentina Fabbri, Angelo Di Porto, Daniele Pinti e Maria Chiara Iannarelli per il supporto e la collaborazione istituzionale che hanno reso possibile questa seconda edizione.
Considero particolarmente importante sostenere iniziative che contribuiscono a diversificare e qualificare l’offerta della città, valorizzandone la vocazione internazionale e la capacità di accogliere grandi eventi. L’auspicio è che la Caravel Cup possa consolidarsi negli anni come un appuntamento stabile e riconosciuto nel circuito internazionale degli scacchi, contribuendo a rafforzare l’immagine di Roma come città aperta, dinamica e protagonista del dialogo tra culture”, conclude Angelucci.
Articolo precedente
Bracciano – Secondo incontro del percorso “Di madre in figlia”
Articolo successivo
Domenica 14 giugno presso i nostri impianti sportivi, XXIX FESTA DELLO SPORT

Ultimi articoli

Cultura

Un filo che attraversa i secoli: Roma celebra la cultura romena e il dialogo tra i popoli

Politica

Martedì 16 apre l’Ufficio Postale Mobile di Valcanneto: il Sindaco di Cerveteri Gubetti: “Una richiesta avanzata il giorno stesso in cui è stato assaltato...

Società

Prevenzione incendi boschivi, firmata l’ordinanza per la stagione estiva 2026

Società

Sport cittadino, primo bando comunale da 30.000 euro. Pacifico: “Il dato delle spese certifica la necessità di aprire un confronto con imprese, grandi aziende,...

Società

MUNICIPIO XV, TORQUATI-ROLLO: “OASI MARINE PER OVER 65, APERTE ISCRIZIONI PER ESTATE 2026” 

Carica altri