Comunicato stampa

Civitavecchia, 30 luglio 2026 — Il Festival Porta d’Oriente, dedicato alla cultura giapponese, si conferma anche per il 2026. Il progetto del Comune di Civitavecchia è stato ammesso a finanziamento nel bando della Città Metropolitana di Roma Capitale per la realizzazione di iniziative a favore dello sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio (decreto del Sindaco metropolitano n. 102 del 4 giugno 2026, determinazione dirigenziale R.U. n. 2596 del 10 giugno 2026). Alla città è andato un contributo di 20.000 euro, il massimo previsto dal bando per i Comuni della fascia demografica di Civitavecchia, a fronte di un progetto da 25.000 euro complessivi.

Il festival nasce da un episodio autentico della storia cittadina. Il 18 ottobre 1615 il samurai Hasekura Tsunenaga, ambasciatore inviato in Europa, sbarcò a Civitavecchia, allora porto dello Stato Pontificio, prima di proseguire verso Roma dove fu ricevuto da papa Paolo V. Fu il primo giapponese a mettere piede in città, e a quello sbarco è dedicata la statua di viale Guglielmo Marconi, vicino a Porta Livorno.

Il programma unisce storia, arte e laboratori: dall’origami al kintsugi, la riparazione delle ceramiche con l’oro, dal kimono alla cerimonia del tè, con mercatini dell’artigianato, cucina giapponese, sake e musica tradizionale.

“È un appuntamento che si conferma e cresce di anno in anno, nei contenuti e nella partecipazione,” spiega l’assessora alla Cultura Stefania Tinti, “e che quest’anno la Città Metropolitana ha sostenuto con il contributo massimo del bando. È soprattutto il frutto del lavoro dell’ufficio Cultura, che ha costruito un progetto solido: ci tengo a dirlo. Portiamo avanti una pagina di storia poco conosciuta e insieme la nostra identità di città di porto, da sempre luogo d’incontro tra mondi diversi.”

Il bando finanzia iniziative che contribuiscono allo sviluppo culturale, sociale ed economico dei Comuni del territorio metropolitano. Date, sedi e modalità di partecipazione saranno comunicate nelle prossime settimane.