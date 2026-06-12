Dalla pagina Facebook del gruppo Uniti per Cambiare
Anguillara non ha ancora un Consiglio e di conseguenza una Giunta pienamente operativa.
Come consiglieri comunali di opposizione, riteniamo doveroso porre una questione semplice: quando si parte?
Anguillara ha bisogno di deleghe chiare e di responsabilità definite, per non perdere opportunità importanti che richiedono una guida amministrativa pienamente strutturata.
Forse la maggioranza sta ancora cercando una soluzione per definire la squadra di governo e la distribuzione degli incarichi?
Il Consiglio Comunale deve essere messo nelle condizioni di operare pienamente nell’interesse della collettività.
Non riteniamo giusto che Anguillara resti ferma per discutere equilibri, deleghe e incarichi, visto che sono ampiamente scaduti i termini di legge per la convocazione del primo Consiglio Comunale.
Ci riserviamo, con senso di responsabilità, di informare gli organi competenti.
Alberto Civica
Iris Isidori
Simone Minnucci
Stefano Pontoni
Monica Rossi
Mara Scaperrotta