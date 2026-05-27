Comunicato stampa
Prosegue la vicenda della Consulta Consulta degli Studenti di Roma: dopo la cancellazione della commissione “antifascismo” e le aggressioni avvenute ieri all’interno dell’Assemblea Plenaria, domani è stata lanciata dalla Rete degli Studenti Medi del Lazio una Conferenza Stampa fuori dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, presso Largo gaetana Agnesi alle ore 17:00
«Uno studente è stato preso a calci in volto da parte di militanti di Azione» spiega la Rete degli Studenti Medi. «Vogliamo che l’USR si assuma le proprie responsabilità. Vogliamo la rimozione della Docente Referente, che si è dimostrata più volte incapace nell’adempiere al proprio ruolo».