Comitato Difesa Lago di Bracciano: la prova di matematica sui livelli alla Maturità segna che la nostra battaglia ha toccato la coscienza collettiva

Comunicato stampa

Non vorremmo essere nei panni degli studenti nella risoluzione dello studio di funzione ma il fatto che il problema 1 della seconda prova di maturità in matematica per lo scientifico ed in altri indirizzi di studio parli della vicenda che ci ha visti protagonisti in prima persona ci dà una certa soddisfazione.

Segna infatti il fatto che la battaglia condotta dal Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano-Martignano a tutela dell’ecosistema lago di Bracciano ha toccato le coscienze a tutti i livelli e che ora rimarrà nei ricordi di migliaia di studenti.

Come sottolinea il quesito d’esame, i prelievi sono fermi dal 2017 ma non scema l’attenzione del Comitato che in sede legale, per il tramite dei suoi legali Simone Calvigioni e Francesco Falconi, è rappresentata nel giudizio in corso al Tribunale di Civitavecchia che vede imputati con l’accusa di disastro ambientale i vertici di Acea Ato 2 del 2017. Il procedimento è alle fasi finali. In questa giornata in cui tutta Italia parlerà dei livelli del lago di Bracciano il Comitato intende anche ricordare le figure di Loreto Rossi, docente di Ecologia, che certo avrebbe trovato pronta soluzione ai quesiti matematici, colonna portante del Comitato per la sua preparazione scientifica, e Marcella Mariani Bentivoglio tra le fondatrici del Comitato figura attenta alla difesa ambientale del territorio.

L’intera vicenda, a dieci anni dai fatti, le denunce, l’interessamento a più riprese del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ruolo decisivo giocato dalla Regione Lazio indicano che l’ambiente e nella fattispecie, l’ecosistema del Lago di Bracciano, deve restare patrimonio di tutti e che non può in alcun caso essere posto alla base di speculazioni.

19 giugno 2026

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Comitato per la Difesa del Bacino Lacuale Bracciano-Martignano