Comunicato stampa

“Il 26 giugno alle ore 16 apre il nuovo presidio municipale di via Quarto Peperino, a Saxa Rubra. In Municipio XV nasce il primo spazio di supporto alle attività di Protezione Civile di Roma Capitale, ma anche un luogo dedicato a una pluralità di servizi a tutela del territorio e dell’integrazione delle persone in condizioni di svantaggio.

Un immobile abbandonato da anni che attraverso la sua completa riqualificazione, ma soprattutto attraverso un percorso di coprogettazione, ha permesso a questi spazi di diventare un vero e proprio incubatore sociale. Un lavoro che in questi anni abbiamo portato avanti con gli Assessori Agnese Rollo e Alessandro Cozza, che ringrazio per aver compreso sin da subito le potenzialità di questa struttura, recuperandola e restituendola alla Comunità.

L’immobile di Quarto Peperino sarà il polo di supporto e di coordinamento delle attività di protezione civile sul territorio, considerato il valore inestimabile dell’organizzazione e dei suoi volontari, che da sempre rappresentano un valido supporto al territorio e alla sua cittadinanza, sempre presenti e proattivi anche nelle situazioni di maggior criticità. Lo spazio rinnovato è stato assegnato all’Associazione C.A.E.R, Centro Ascolto Emergenza Radio Odv, che svolgerà sul territorio un importante attività di monitoraggio e prevenzione, oltre che essere pronta all’operatività nel momento del servizio

Il presidio ospiterà anche il nuovo progetto di welfare generativo ideato dal Municipio che prevede la formazione di persone selezionate dai nostri servizi sociali e il loro inserimento lavorativo attraverso la costituzione di una cooperativa sociale di tipo B

Uno spazio per troppo tempo dimenticato che, dopo un lungo lavoro e un percorso di coprogettazione, torna così a disposizione del territorio con attività a tutela della Comunità e servizi capaci di dare concrete opportunità a chi ne necessita”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.