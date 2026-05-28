Comunicato stampa

È in fase conclusiva l’istruttoria relativa al bando per la concessione di contributi economici destinati alle spese ordinarie di gestione delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche cittadine per l’anno 2025.

La graduatoria e le assegnazioni sono sostanzialmente pronte: si attendono soltanto le ultime integrazioni documentali richieste dall’Ufficio Sport per completare formalmente il procedimento.

A fronte di 25 contributi erogabili, sono pervenute 24 domande. Un dato importante, che conferma l’ampia partecipazione del tessuto sportivo cittadino e la necessità di uno strumento pensato non per eventi occasionali, ma per sostenere la quotidianità delle società sportive.

Il lavoro istruttorio è stato particolarmente rilevante. Le associazioni hanno prodotto un’enorme quantità di documentazione: fatture, ricevute, rendiconti federali, attestazioni di spesa, documenti relativi ad affiliazioni, campionati, collaborazioni scolastiche, attività giovanili, sociali e inclusive.

Per il primo bando comunale di questo tipo si tratta di un passaggio significativo. L’Amministrazione ha scelto di sostenere le realtà sportive non solo per ciò che mostrano nei campi, nelle palestre e negli impianti, ma anche per il peso economico, educativo e sociale che reggono ogni giorno.

L’istruttoria ha reso evidente un dato spesso poco percepito: le società sportive cittadine muovono risorse importanti, sostengono costi rilevanti e garantiscono un servizio essenziale alla comunità, soprattutto per giovani, famiglie, scuole e inclusione sociale. E questo riguarda soltanto le spese ammissibili al bando, non l’intero volume economico realmente sostenuto dal movimento sportivo.

Una volta concluso il procedimento, sarà importante restituire pubblicamente questo quadro alla città. Non solo per trasparenza, ma anche per aprire una riflessione più ampia: lo sport cittadino non è un settore marginale, è una rete sociale, educativa ed economica che merita attenzione, sostegno e corresponsabilità.

Anche per questo intendo rivolgere un appello al mondo produttivo e imprenditoriale che opera e genera valore attorno a Civitavecchia: guardare allo sport come a un investimento sulla città, non come a una voce accessoria. Le associazioni sportive producono comunità, salute, educazione, partecipazione e opportunità. Aiutarle significa aiutare Civitavecchia.

Il bando rappresenta un primo passo concreto. L’obiettivo è consolidare nel tempo strumenti sempre più efficaci, trasparenti e capaci di sostenere il lavoro quotidiano delle società sportive cittadine.