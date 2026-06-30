Anguillara. Sindaco Pizzigallo: «La riconferma è una grande responsabilità»

Angelo Pizzigallo è stato riconfermato sindaco di Anguillara Sabazia. Un risultato che conferma la fiducia dei cittadini nel percorso amministrativo intrapreso negli ultimi cinque anni e che apre una nuova fase per la città. In questa intervista il primo cittadino traccia un bilancio del lavoro svolto, guarda agli obiettivi del secondo mandato e illustra le priorità che guideranno l’azione amministrativa nei prossimi cinque anni.

Sindaco, innanzitutto complimenti per la tua vittoria, netta e inequivocabile: te l’aspettavi? E quali sono, secondo te, le ragioni di questa riconferma?

«Le elezioni rappresentano sempre un momento importante di verifica del lavoro svolto e, fino all’ultimo, il giudizio degli elettori non va mai dato per scontato. Naturalmente speravamo in una riconferma, ma il risultato ottenuto del 63,19% ci consegna una grande responsabilità. È la prima volta che un sindaco e la sua amministrazione vengono riconfermati ad Anguillara Sabazia. Credo che i cittadini abbiano premiato soprattutto la serietà, la coerenza e la concretezza dell’azione amministrativa portata avanti in questi cinque anni, insieme al dialogo costante costruito con la comunità.»

Questo è il tuo secondo mandato: ci puoi sintetizzare gli elementi di continuità e quelli di novità rispetto al precedente?

«L’elemento di continuità principale è il metodo: ascolto, presenza sul territorio, attenzione ai conti pubblici e capacità di trasformare le progettualità in opere e servizi concreti. Continueremo a lavorare per migliorare la qualità della vita e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale. La novità sta nella possibilità di completare un percorso già avviato e affrontare nuove sfide, accelerando su temi strategici come la rigenerazione urbana, la mobilità, la sostenibilità ambientale e la valorizzazione del lago.»

Spesso si parla della necessità di creare sinergie tra i Comuni del territorio. Come pensi si possa procedere in questa direzione e su quali temi ritieni più importante lavorare insieme?

«Le sfide che i Comuni affrontano oggi superano spesso i confini amministrativi e richiedono una visione condivisa. Dobbiamo continuare a collaborare soprattutto sui temi della mobilità, della tutela ambientale, della valorizzazione turistica e culturale, della gestione dei servizi e della capacità di intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei. Fare rete significa avere maggiore forza istituzionale e ottenere risultati più significativi per i cittadini. Anguillara è pronta a fare la propria parte promuovendo un dialogo costante e progetti concreti con tutte le amministrazioni vicine.»

Quali sono le iniziative e i progetti avviati negli anni precedenti che ritieni fondamentale completare entro i prossimi cinque anni?

«Il prossimo mandato sarà caratterizzato dalla volontà di portare a compimento una serie di interventi strategici già avviati e finanziati, affinché possano produrre pienamente i benefici attesi dalla comunità. Tra le priorità vi è innanzitutto il completamento delle opere pubbliche già programmate, con particolare attenzione alla riqualificazione degli spazi urbani, delle infrastrutture e degli edifici pubblici. È fondamentale proseguire il percorso di valorizzazione del lungolago e delle aree di pregio ambientale, che rappresentano una delle principali risorse identitarie ed economiche della città. Un altro obiettivo centrale riguarda il rafforzamento dei servizi scolastici, sportivi e sociali, attraverso interventi di manutenzione, ammodernamento e realizzazione di nuove strutture. Allo stesso tempo sarà importante continuare a investire sulla digitalizzazione dell’ente e sul miglioramento dell’efficienza amministrativa, per offrire servizi sempre più rapidi e accessibili ai cittadini. Grande attenzione sarà dedicata anche alla mobilità sostenibile, alla sicurezza del territorio e alle politiche ambientali, con interventi che possano migliorare la vivibilità urbana e la qualità della vita delle future generazioni. Infine, ritengo fondamentale consolidare il lavoro svolto per attrarre finanziamenti esterni. In questi anni abbiamo dimostrato che una programmazione seria consente di ottenere risorse importanti; nei prossimi cinque anni dovremo continuare a trasformare le opportunità in risultati tangibili e duraturi per Anguillara Sabazia.»

Paola Forte