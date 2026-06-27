Dalla pagina Facebook del Comune

Sabato 27 e domenica 28 giugno, in Largo G. Fara, torna l’appuntamento conper celebrare insieme la Giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico 2026.

Due giornate dedicate alla creatività, alla condivisione e al piacere di realizzare qualcosa con le proprie mani. Un’occasione aperta a tutti: esperti, principianti e semplici curiosi che vogliono avvicinarsi al mondo dell’uncinetto e del lavoro a maglia.