Dalla pagina Facebook del Comune
Sabato 27 e domenica 28 giugno, in Largo G. Fara, torna l’appuntamento con LE ZUCCHE ALLEGRE DI MANZIANA per celebrare insieme la Giornata mondiale del lavoro a maglia in pubblico 2026.
Due giornate dedicate alla creatività, alla condivisione e al piacere di realizzare qualcosa con le proprie mani. Un’occasione aperta a tutti: esperti, principianti e semplici curiosi che vogliono avvicinarsi al mondo dell’uncinetto e del lavoro a maglia.
Durante l’evento troverete:
– Dimostrazioni e uncinetto per tutti
– Laboratorio creativo per bambini
– Giochi della tradizione
– Mostra delle opere collettive
– Mostra fotografica “Immagini dal Mondo”
– Banchetto dei dolci e dei manufatti
Lavorare a maglia e all’uncinetto non è solo un hobby: stimola la creatività, favorisce la concentrazione, rilassa la mente e permette di condividere momenti di socialità.
Vi aspettiamo per trascorrere insieme un weekend all’insegna della creatività e dello stare insieme!
Largo G. Fara – Manziana
Info: 347 319 710