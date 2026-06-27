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Coro Polifonico di Bracciano: “Armonie nel Chiostro”

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Armonie nel chiostro

Dalla pagina Facebook del Comune

Il Comune è lieto di invitare la cittadinanza al concerto “Armonie nel Chiostro”, appuntamento musicale che vedrà protagonista il Coro Polifonico di Bracciano in una suggestiva serata dedicata alla musica corale.
L’evento, diretto dal M° Martina Paciotti, con l’accompagnamento al pianoforte del M° Andrea Bosso, si terrà domenica 28 giugno 2026 alle ore 21:00 presso il Chiostro degli Agostiniani.
Una serata all’insegna della cultura, della musica e della condivisione.
La cittadinanza è invitata a partecipare
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