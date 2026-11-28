In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, i Comuni del nostro comprensorio hanno avuto una serie d’importanti iniziative che hanno coinvolto molti cittadini, associazioni, scuole, istituzioni, artisti. È il segnale che il tema tocca da vicino la coscienza collettiva. Dietro i numeri, sempre più preoccupanti, non ci sono semplici statistiche ma storie, vite spezzate e sofferenze che rendono ancora più urgente un impegno concreto nella massima diffusione della cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della non violenza. Non si può rimanere indifferenti di fronte alla notizia che nel 2025 sono state uccise da partner intimi o membri della famiglia 47000 donne, cinque donne ogni ora (dati forniti dall’ONU).

Tra i momenti più significativi della giornata è emerso il contributo delle giovani generazioni. Gli studenti del Liceo Ignazio Vian hanno realizzato un flash mob contro la violenza sulle donne, trasformando la sensibilizzazione in un gesto concreto e partecipato. Attraverso la loro presenza hanno ribadito l’importanza del rispetto, della consapevolezza e dell’impegno collettivo nel contrasto a una piaga che continua a interrogare la società. L’iniziativa ha confermato anche il ruolo centrale della scuola nella formazione dei cittadini di domani, chiamati a costruire una cultura fondata sull’uguaglianza, sull’inclusione e sul rifiuto di ogni forma di violenza.

A Bracciano, tra gli appuntamenti di maggiore rilievo, si sono distinti Donne fragili ma indistruttibili, uno sguardo trasversale tra i romanzi della scrittrice Francesca Reboa, l’iniziativa solidale Il dolce che spezza la violenza, finalizzata alla raccolta di fondi a sostegno delle donne vittime di violenza, e l’incontro pubblico Dalla parte di lei. Buoni esempi di battaglie condivise, ospitato presso il Centro Civico “Don Milani”. Un evento realizzato con la compartecipazione di Babbucce Rosse. Con le letture di Luigia de Michele, Elisabetta Flumeri e Beatrice Maffei accompagnate dalle musiche eseguite da Diana Guitarrini e Nicolò Lauzi e da alcuni interventi del dott. Alessandro Lembo. Nella giornata precedente era stata inoltre inaugurata un’area riqualificata destinata ad accogliere la panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne.

A chiudere il ricco programma sarà questa sera, alle ore 21, l’undicesima edizione di NO MORE, tra gli appuntamenti più attesi. L’evento, patrocinato dal Comune di Bracciano e promosso da Generazione Musica, andrà in scena al Teatro Charles De Foucauld e vedrà ancora una volta la partecipazione del Centro Donna e della Rete Lia, presenti in quasi tutte le iniziative promosse sul territorio. Attraverso l’incontro tra teatro e musica, NO MORE racconterà come l’arte possa diventare uno strumento efficace di contrasto alla violenza di genere, capace di generare consapevolezza e favorire una più profonda riflessione collettiva sul fenomeno.

Ad Anguillara Sabazia l’Assessorato alle Politiche sociali e alla scuola del Comune, durante la giornata del 25 novembre, ha organizzato un incontro pubblico all’interno dell’ex Consorzio Agrario con il coinvolgimento degli studenti degli istituti superiori Ignazio Vian e Luca Paciolo. La giornata è stata scandita da numerosi momenti di riflessione e confronto: dalla presentazione di un’opera artistica a un monologo dedicato al tema della violenza di genere, fino a un partecipato dibattito tra gli studenti. Fondamentale il contributo dell’associazione Il Giardino Segreto, della Asl Roma 4 e dell’Arma dei Carabinieri, mentre particolarmente toccante è stata la presenza dei familiari di Federica Torzullo e Federica Mangiapelo, che con la loro testimonianza hanno arricchito una giornata interamente dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione.

In serata l’attenzione si è trasferita nel cuore del centro storico con la passeggiata rumorosa promossa dall’associazione Zitta Mai. Partito da Piazza del Comune e diretto alla Collegiata, il corteo ha attraversato le vie cittadine accompagnato dalle note della Banda Rapida della Scuola Orchestra di Anguillara Sabazia e dalla partecipazione di numerosi cittadini. Un’iniziativa simbolica e coinvolgente, durante la quale i partecipanti hanno risposto all’invito di portare con sé strumenti, oggetti e utensili capaci di produrre rumore, trasformando il percorso in un forte messaggio collettivo. A scandire il cammino sono stati soprattutto i mazzi di chiavi agitati dai partecipanti, trasformati per l’occasione in un simbolo di ribellione al silenzio che troppo spesso accompagna la violenza sulle donne.

Questa sera, sempre all’interno dell’ex consorzio agrario, alle ore 19,00, si svolgerà la quarta edizione di Rompiamo il silenzio, letture e musica contro la violenza di genere, con le voci recitanti di Carla Maglione e Enrico Guttuso e la musica di The Last Lamp Quartet

e domani mattina, sempre all’interno del Consorzio Agrario, un convegno aperto al pubblico dal titolo La libertà sottratta, passo dopo passo. Sono previsti numerosi interventi sulla manipolazione tossica e narcisismo, patrocinata anche dall’associazione Penelope con il contributo di Piccoli Gesti d’Amore.

A Trevignano Romano è stata data la parola all’arte, inaugurando la mostra “Sei Mia”, all’interno dell’Aula Consiliare grazie all’associazione Ama Lei ODV e al supporto dell’amministrazione comunale. Le splendide fotografie di Claudio Giuli e le espressive immagini dipinte da Tania Bonfrisco e dal collettivo C.O.R.A. in esposizione fino al 30 novembre, offrono ai visitatori momenti di riflessioni sul tema della violenza, del possesso e della libertà nel rapporto tra uomo e donna.

Anche a Manziana e Canale Monterano il filo rosso della sensibilizzazione ha continuato a intrecciare storie, riflessioni e voci. A Manziana, l’iniziativa Un filo rosso per unir le nostre voci, promossa dalle Zucche Allegre, ha trasformato la memoria e la condivisione in un gesto collettivo capace di dare forma a un impegno comune lasciando un biglietto, leggendo, provocando riflessioni, guardando uno spettacolo di danza aerea. A Canale Monterano, invece, l’incontro Prima di tutto IO. Consapevolezza e autostima nelle relazioni, curato dall’Associazione Amore è Rispetto e dalla Rete Lia, ha acceso i riflettori sull’importanza di riconoscere il proprio valore e costruire relazioni fondate sul rispetto reciproco. Due comunità che, ciascuna con il proprio linguaggio e la propria sensibilità, hanno scelto di non voltarsi dall’altra parte, contribuendo a tenere viva una riflessione che riguarda tutti e che chiede ogni giorno attenzione, consapevolezza e coraggio.

A Oriolo Romano è stato istituito il concorso letterario Mille parole contro la violenza di genere, promosso dal Centro Antiviolenza Demetra in collaborazione con l’Associazione Spazio Supporto Donna, il Comune e il Distretto Socio Sanitario VT4. Il 25 novembre sono stati premiati gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado autori degli elaborati più significativi, con l’assegnazione di borse di studio. Un’iniziativa che ha coinvolto le giovani generazioni nella riflessione sul tema della violenza di genere e sull’importanza della cultura del rispetto.

Quanto emerso nel corso delle iniziative promosse nei comuni del territorio restituisce l’immagine di una comunità viva, consapevole, sempre più impegnata nella diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione, che ha scelto di affrontare il tema della violenza di genere non come un appuntamento da calendario, ma come una responsabilità condivisa. La presenza de L’Agone nel racconto di tutte le iniziative promosse sul territorio conferma ancora una volta il ruolo che la storica testata continua a svolgere nell’informazione locale, documentando e valorizzando i principali eventi che interessano la comunità del lago e del comprensorio. Un territorio dove amministrazioni comunali, scuole, associazioni, artisti, operatori sociali, forze dell’ordine e cittadini hanno dato vita a un percorso corale fatto di incontri, testimonianze, arte, cultura e momenti di riflessione, dimostrando come la prevenzione e il contrasto alla violenza passino soprattutto dalla costruzione di una comunità attenta e partecipe. Un impegno che trova forza nella collaborazione tra realtà diverse e che rappresenta uno dei segnali più importanti emersi da queste giornate: la consapevolezza che solo facendo rete è possibile promuovere quel cambiamento culturale necessario per affermare, ogni giorno, il rispetto, la libertà e la dignità delle donne.

Lorenzo Avincola redattore L’agone