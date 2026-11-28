Comunicato stampa

Roma, 28 novembre 2026

La grande magia incontra la musica classica. Martedì 1° dicembre, alle ore 21, il Teatro Vittoria di Roma ospita Antonio Casanova con «Incantesimi – La musica classica non è mai stata così magica», uno spettacolo che unisce illusionismo di grande effetto e un autentico concerto pianistico.

Volto storico della televisione italiana, Antonio Casanova è conosciuto dal grande pubblico per le sue spettacolari imprese illusionistiche. Nel corso della sua carriera ha ricevuto due Merlin Award, prestigiosi riconoscimenti internazionali assegnati dalla International Brotherhood of Magicians e considerati tra i più importanti premi nel mondo della magia.

Ma in «Incantesimi» Casanova rivela anche un’altra dimensione del proprio talento: quella di pianista classico. Sul palco interpreta alcune delle pagine più emozionanti di Frédéric Chopin e Franz Liszt, intrecciandole a una narrazione che unisce musica, storia e illusionismo.

Il filo conduttore è un incontro affascinante: quello tra Chopin e Robert-Houdin, considerato il padre della magia moderna. Una figura fondamentale nella storia dell’illusionismo, tanto da ispirare persino il nome d’arte del celebre Harry Houdini. Ne nasce uno spettacolo in cui le illusioni che hanno stupito milioni di telespettatori si alternano alle grandi emozioni della musica dal vivo, in un’esperienza teatrale originale e sorprendente. “Incantesimi” ha inoltre una forte vocazione solidale. Nelle diverse città italiane in cui è stato rappresentato, lo spettacolo ha sostenuto ospedali e associazioni locali attraverso la devoluzione degli incassi. Un progetto nato anche grazie all’intuizione e al lavoro di Daniele Bianchizza, manager dell’iniziativa.

In occasione della serata romana, Antonio Casanova ha scelto di devolvere personalmente una parte dell’incasso all’Associazione Peter Pan, realtà impegnata nell’accoglienza e nel sostegno dei bambini e degli adolescenti malati di cancro e delle loro famiglie. Un appuntamento che porta sul palcoscenico non soltanto lo stupore della magia e la bellezza della musica, ma anche un messaggio concreto di solidarietà. Biglietti disponibili in prevendita su VivaTicket. Il Teatro Vittoria è a Roma in Piazza di Santa Maria Liberatrice, 10.