Il progetto, organizzato da Insieme a Marianna Aps, è finalizzato ad aiutare studentesse e studenti a riconoscere i segnali di una relazione tossica_

Un podcast guidato dalle studentesse e dagli studenti del liceo Farnesina di Roma per affrontare il tema dell’educazione affettiva e del contrasto alla violenza di genere, valorizzando il confronto e la memoria tra generazioni diverse. È stata girato sui banchi della sede succursale di via Gosio il terzo e ultimo episodio del lavoro multimediale realizzato nell’ambito di “Generations: educare alle relazioni”, il progetto organizzato da Insieme a Marianna Aps, associazione da anni impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza sulle donne e sui minori, al fine di costruire un ponte intergenerazionale tra giovani, adulti e l’intera comunità territoriale del Municipio XV e aiutare i giovani a riconoscere i segnali di una relazione tossica. «Un’occasione per dare voce ai giovani, per ascoltarli davvero e per costruire, insieme, una comunità scolastica più attenta, accogliente e vicina ai loro bisogni», sottolinea l’assessora alla Scuola del Municipio XV, Tatiana Marchisio. Oltre al liceo Farnesina, attraverso incontri formativi, laboratori narrativi e teatro-sociale, le attività vedono il coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo “G. Petrassi” e della Csaq Farnesina sotto la guida delle giuriste di Insieme a Marianna Aps, Licia D’Amico, Benedetta Manasseri e Nunzia Laino. «Durante la registrazione del podcast ci siamo confrontati con ragazzi e ragazze che, pur utilizzando linguaggi e modi di comunicare diversi, sono uniti dal fermo ripudio della violenza fisica, verbale, emotiva ed economica contro le donne – afferma l’avvocata D’Amico –. Ci hanno chiesto di essere informati, educati e ascoltati e che gli venga data la possibilità di condividere dubbi e paure attraverso sportelli psicologici funzionanti nelle scuole e contatti diretti con le associazioni antiviolenza». Inoltre è attivo anche uno sportello di ascolto online curato da Roberta Del Frate, psicologa clinica con esperienza ventennale nel campo del supporto alle relazioni. Il servizio, accessibile tramite piattaforma sicura su prenotazione, offre uno spazio per affrontare qualsiasi preoccupazione, ridurre il senso di solitudine e migliorare il benessere emotivo attraverso colloqui individuali quindicinali, garantendo anonimato e privacy. Il progetto “Generations: educare alle relazioni”, promosso da Roma Capitale, è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. «Come comunità educante siamo molto sensibili all’urgente necessità dell’educazione alla parità e al rispetto di genere e quindi siamo ben felici di accogliere questa iniziativa», commenta Pierluigi Di Clemente, docente di Lettere del liceo Farnesina.

Lorenzo D’Ilario Coni