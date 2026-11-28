Comunicato stampa

Mercoledì 2 dicembre 2026, a Bruxelles, grazie all’ospitalità della Vice Presidente del Consiglio Europeo on. Antonella Sberna, sarà presentato il nuovo Concetto Artistico dello SpazioTempismo ed il progetto “Oltre La forma” ispirato all’affresco rinascimentale del Pictor Magister Lorenzo da Viterbo, interpretato nei dettami del concetto da sette artisti dell’arte contemporanea.

BRUXELLES – Un ponte ideale che attraversa oltre cinque secoli di storia, unendo la profondità delle radici etrusche e rinascimentali della Tuscia alle più avanzate sperimentazioni dell’arte contemporanea. Mercoledì 2 dicembre 2026, dalle ore 13:00 alle 14:00, presso il Parlamento Europeo di Bruxelles si terrà l’evento istituzionale e culturale dal titolo “Dalle radici etrusche al futuro globale nel cuore d’Europa: la Tuscia presenta Oltre la ‘Forma’ in SpazioTempismo”.

Il dialogo tra passato e contemporaneità è il cuore dell’iniziativa con la presentazione dei bozzetti realizzati da sette artisti: Stefano Cianti, Alessia Clementi, Daniele Del Sette, Luigi Modesti, Daniele Morucci, Angelo Rossi, Carla Sozio appartenenti al Movimento SpazioTempismo: corrente artistica contemporanea nata intorno al 2010-2011 che supera la concezione statica dell’immagine per esplorare la rappresentazione simultanea dello spazio da più prospettive nella continuità non lineare del tempo.

Le opere esposte a Bruxelles e già presentate in anteprima nella prestigiosa Sala del Conclave di Palazzo dei Papi a Viterbo — nascono da una matrice storica precisa: Lo Sposalizio della Vergine, il celebre affresco dipinto nel 1469 da Lorenzo da Viterbo nella Cappella Mazzatosta della Chiesa di Santa Maria della Verità. L’obiettivo non è rileggere retroattivamente il Maestro del Quattrocento, bensì dimostrare come un capolavoro del Rinascimento possa ancora oggi agire da sorgente creativa, generando nuove visioni attraverso la scomposizione delle scene, la multiprospettiva e il coinvolgimento percettivo dello spettatore.

Attraverso questo percorso espositivo e di riflessione, la Tuscia si propone alle istituzioni europee non soltanto come custode di un patrimonio storico-artistico straordinario, ma come un laboratorio culturale vivo, capace di trasformare la memoria in progettualità futura. L’iniziativa intende infatti valorizzare il ruolo dei territori e delle aree interne nella costruzione dell’identità europea, promuovendo la cooperazione internazionale, il dialogo intergenerazionale e il sostegno ai giovani talenti. . In questa prospettiva, la diffusione del movimento artistico SpazioTempismo rappresenta una chiave espressiva e culturale particolarmente affine agli obiettivi del progetto: un linguaggio capace di mettere in relazione luogo, memoria e contemporaneità, trasformando le specificità dei territori e delle aree interne in laboratori aperti di ricerca e confronto. Un cammino che si inserisce pienamente nella visione che ha portato alla designazione di Civita di Bagnoregio e Bolsena a Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2028, confermando la vitalità creativa di un territorio che guarda all’Europa.

L’appuntamento di mercoledì 2 dicembre vedrà alternarsi autorevoli voci del panorama istituzionale, accademico e artistico.

Ad aprire i lavori con i saluti istituzionali sarà l’On. Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo; il Prof. Pierre Di Toro, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bruxelles; e Miriam Lexmann, Questore del Parlamento europeo e Presidente del Comitato artistico del Parlamento europeo.

Seguiranno gli interventi curatoriali affidati a: Silvio Merlani, Gallerista di arte moderna e contemporanea; Enzo Trifolelli, Presidente del Movimento SpazioTempismo; Luciana Barbi, Responsabile del Comitato Scientifico; Gianmarco Merlani, Presidente dell’Associazione Tusciart Italia Eventi.

Con “Oltre la Forma”, la Tuscia porta nel cuore delle istituzioni comunitarie un messaggio chiaro: il patrimonio culturale non è un’eredità immobile da contemplare, ma una risorsa dinamica e condivisa, capace di unire diversità e sensibilità differenti per disegnare il futuro dell’Europa.