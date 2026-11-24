Comunicato stampa

Il Presidente di Geotermia Zero Emissioni richiama l’esperienza di Piancastagnaio e la necessità di passare rapidamente dalla pianificazione alla realizzazione degli impianti

Roma, 24 novembre 2026

La geotermia rappresenta una delle risorse strategiche su cui l’Italia deve investire per ridurre la dipendenza energetica dall’estero, contenere il costo dell’energia e sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale. È quanto ha affermato Diego Righini, Presidente di Geotermia Zero Emissioni, intervenendo agli Stati Generali dell’Energia 2026 presso la Camera dei Deputati, nell’ambito della sessione dedicata a “Rinnovabili, sicurezza e sostenibilità”.

Nel corso del confronto, che ha riunito istituzioni, imprese e operatori del settore energetico, Righini ha evidenziato il ruolo che la geotermia può svolgere all’interno del futuro mix energetico nazionale e della nascente Strategia Nazionale Geotermia.

«Sono grato all’On. Luca Squeri, responsabile del Dipartimento Energia di Forza Italia, che non ha mai smesso di credere che la geotermia possa contribuire a sostituire il gas importato dall’estero. Oggi il costo del gas e del petrolio continua a incidere in modo rilevante sull’economia italiana e sulle famiglie. Per questo è fondamentale valorizzare tutte le fonti nazionali disponibili e programmabili», ha dichiarato Diego Righini.

Secondo il Presidente di Geotermia Zero Emissioni, l’evoluzione tecnologica del settore apre prospettive particolarmente significative: «La nuova geotermia superhot, già oggetto di sperimentazioni internazionali alle quali ha partecipato anche l’Italia in Islanda, offre prospettive molto interessanti. Parliamo di impianti che possono raggiungere potenze comparabili a quelle dei reattori nucleari modulari di piccola taglia, nell’ordine di 350-450 MWe. Geotermia e nucleare non devono essere considerati alternativi, ma complementari: insieme possono contribuire ad accompagnare il Paese fuori dalla crisi energetica e garantire stabilità dei prezzi nel lungo periodo».

Righini ha inoltre sottolineato come il crescente sviluppo dei Data Center destinati all’intelligenza artificiale, al cloud e alla cybersicurezza delle infrastrutture critiche renderà necessario un aumento significativo della produzione energetica nazionale.

«Nei prossimi anni assisteremo a una crescita della domanda di energia legata all’AI, ai sistemi digitali e alla protezione delle infrastrutture strategiche. Per questo motivo è indispensabile pianificare oggi gli investimenti necessari ad assicurare energia abbondante, sicura e competitiva per i decenni futuri».

Nel corso del suo intervento, Righini ha richiamato anche i temi contenuti nel volume “Il sindaco Geotermico. Luigi Vagaggini di Piancastagnaio”, dedicato alla figura di Luigi Vagaggini, amministratore che ha fatto della valorizzazione della geotermia uno strumento di sviluppo territoriale e crescita economica per l’area amiatina. Il libro nasce con l’obiettivo di promuovere una riflessione sul ruolo della geotermia nella transizione energetica italiana e sul contributo che una buona amministrazione può offrire alla valorizzazione delle risorse naturali presenti nei territori. Il volume, scritto da Diego Righini in collaborazione con Raffaele Casuccio, sarà presentato venerdì 4 dicembre, alle ore 16.30, presso lo Spazio Dante Cappelletti, in Via Fratelli Rosselli 77, a Piancastagnaio (Siena), in occasione delle celebrazioni dedicate a Santa Barbara. L’iniziativa costituirà un ulteriore momento di confronto sul futuro della geotermia italiana, sulle opportunità offerte dalla Strategia Nazionale Geotermia e sul contributo che questa fonte rinnovabile può garantire alla sicurezza energetica, alla competitività industriale e alla sostenibilità ambientale del Paese.