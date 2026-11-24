Comunicato stampa

L’arte contemporanea come spazio di relazione, ascolto e inclusione. Dal 24 al 26 novembre il percorso promosso dall’Associazione Angelo Azzurro si amplia, coinvolgendo differenti fasce d’età e contesti terapeutici per contribuire a contrastare lo stigma legato alla salute mentale.

Marino (Roma), 24-26 novembre 2026

Prosegue negli spazi di Gnosis Cooperativa Sociale il percorso artistico di Claudia Virginia Vitari, sostenuto da A-HEAD Project dell’Associazione Angelo Azzurro APS. In programma il 24, 25 e 26 novembre 2026, la terza tappa del progetto rinnova il dialogo tra arte contemporanea, salute mentale e inclusione sociale, ampliando il coinvolgimento dei partecipanti a contesti terapeutici e fasce d’età differenti.

Il percorso ha preso avvio nel luglio 2025 con un laboratorio di pittura, per proseguire nel febbraio 2026 con un laboratorio di serigrafia. Entrambe le esperienze si sono svolte presso il Centro Diurno Terapeutico “Informare”, gestito da Gnosis e rivolto a ragazze e ragazzi tra i 12 e i 17 anni. Due momenti che hanno posto le basi per una ricerca sviluppata attraverso la pratica artistica, la condivisione e il confronto con i partecipanti e gli operatori.

In questa terza fase, Claudia Virginia Vitari tornerà al Centro Diurno “Informare”, proseguendo il lavoro avviato con gli adolescenti, e condurrà inoltre alcuni workshop rivolti a partecipanti più adulti delle comunità terapeutiche residenziali La Castelluccia e La Grande Montagna, strutture dedicate a giovani e adulti con disturbi psichiatrici. Il progetto amplia così il proprio raggio d’azione, mettendo in relazione esperienze, età e contesti di cura differenti, nel rispetto delle specificità di ciascun ambiente.

Al centro della ricerca di Vitari vi è l’incontro con le persone e con le loro esperienze. Disegno, pittura e stampa serigrafica costituiscono strumenti attraverso cui attivare un processo laboratoriale condiviso, nel quale la relazione non rappresenta soltanto una modalità di lavoro, ma diventa parte integrante della ricerca artistica.

La terza tappa si colloca in continuità con le esperienze precedenti, senza esaurirsi in un intervento isolato. È un percorso che riconosce valore al tempo, all’ascolto e alla possibilità di costruire linguaggi comuni, aprendo la pratica artistica a una dimensione collettiva nella quale le esperienze individuali possano trovare forme di espressione e restituzione, senza essere ricondotte esclusivamente alla dimensione della sofferenza.

Nella ricerca di Vitari, materiali come il vetro, la carta di riso e il ferro assumono un ruolo significativo per le loro qualità di trasparenza, stratificazione e resistenza. Elementi che diventano strumenti per indagare identità, memoria e confini, facendo emergere storie e dimensioni dell’esperienza umana spesso poco visibili.

È in questa prospettiva che si inserisce il sostegno di A-HEAD Project: promuovere l’incontro tra ricerca artistica e luoghi della cura, riconoscendo all’arte la capacità di creare spazi di partecipazione, stimolare nuove forme di espressione e mettere in discussione le rappresentazioni stereotipate della salute mentale.

La collaborazione con Gnosis Cooperativa Sociale, realtà attiva dal 1990 nell’ambito del disagio psichico e dei percorsi di inclusione e reinserimento sociale e lavorativo, conferma il valore di un lavoro costruito attraverso il dialogo tra competenze artistiche, sociali e terapeutiche. L’ampliamento alle comunità residenziali La Castelluccia e La Grande Montagna rappresenta un ulteriore sviluppo di questa collaborazione, estendendo l’esperienza laboratoriale oltre il contesto iniziale del Centro Diurno.

Nato nel 2017 per iniziativa della famiglia Calapai e sviluppato dall’Associazione Angelo Azzurro, A-HEAD Project promuove progetti in cui l’arte contemporanea diventa occasione di conoscenza, confronto e partecipazione. Attraverso il coinvolgimento di artisti e istituzioni, il progetto contribuisce a contrastare lo stigma legato alla salute mentale, favorendo una visione delle persone che vada oltre le etichette diagnostiche.

Con la terza tappa di Claudia Virginia Vitari alla Gnosis, in programma dal 24 al 26 novembre, A-HEAD Project rinnova il proprio impegno nel portare l’arte nei luoghi della cura, valorizzando la continuità dei percorsi e la possibilità di coinvolgere comunità diverse. Un’esperienza in cui la pratica artistica diventa occasione di relazione e inclusione, contribuendo a rendere la salute mentale un tema di confronto aperto, consapevole e condiviso.

Il progetto A-HEAD nasce nel 2017 per volere della famiglia Calapai per la lotta allo stigma dei disturbi mentali e dalla collaborazione tra l’Associazione Angelo Azzurro ONLUS ed artisti internazionali: infatti con il progetto A-HEAD Angelo Azzurro, curato da Piero Gagliardi dal 2017 fino al 2022, mira a sviluppare un percorso conoscitivo delle malattie mentali attraverso l’arte, sostenendo in maniera attiva l’arte contemporanea e gli artisti che collaborano ai vari laboratori che da anni l’associazione svolge accanto alle attività di psicoterapia più tradizionali. Data la natura benefica del progetto, con A-HEAD la cultura, nell’accezione più ampia del termine, diviene un motore generatore di sanità, nella misura in cui i ricavati sono devoluti a favore di progetti riabilitativi della Onlus Angelo Azzurro, legati alla creatività, intesa come caratteristica prettamente umana, fondamentale per lo sviluppo di una sana interiorità. Lo scopo globale del progetto è quello di aiutare i giovani che hanno attraversato un periodo di difficoltà a reintegrarsi a pieno nella società, attraverso lo sviluppo di nuove capacità lavorative e creative.

Claudia Virginia Vitari è nata a Torino, Italia. Si è laureata nel 2004 a Halle an der Saale (Germania), presso l’Università di Arte e Design “Burg Giebichenstein”, dove si è specializzata in Pittura e Grafica sotto

la direzione del Prof. Ulrich Reimkasten. In seguito, ha frequentato vari workshop sui metodi di lavorazione del vetro presso Bild- Werk Frau- enau e Berlin Glass (Germania), Fundació Centre del Vidre (Spagna),

S12 Galleri Og Verksted (Norvegia) e Pilchuck Glass School (USA) – con una borsa di studio della Fondazione Alexander Tutsek. Il suo lavoro si concentra sullo studio del rapporto tra individuo e la

società e, in particolare, i suoi progetti si basano sull’analisi artistica delle istituzioni totali, attraverso una documentazione grafica che contrappone diverse storie personali all’analisi delle istituzioni. Percorsogalera (2008-2009) è stato realizzato a Torino in collaborazione con il carcere Lorusso e Cutugno. Le Città Invisibili (2010-2013), invece, nasce a Barcellona in collaborazione con l’Associazione Culturale

Radio Nikosia, la prima radio spagnola organizzata da persone con diagnosi di malattia mentale. Entrambi i progetti sono stati sostenuti dal governo regionale del Piemonte (Italia). Vitari lavora dal 2014 a Berlino, indagando attraverso la sua documen-tazione artistica l’attuale questione delle migrazioni in Europa (Identità

Interstiziali) ed è rappresentata dalla galleria Raffaella De Chirico Arte Contemporanea di Milano. Attualmente vive e lavora tra Torino e Berlino.