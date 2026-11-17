Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano
Un sentito ringraziamento all’Associazione Borgo Castello per la splendida ospitalità e per l’organizzazione della Festa del Vino, che si è svolta oggi a Castel Giuliano.
È sempre un piacere incontrare questo bel gruppo, affiatato e animato da entusiasmo, passione e spirito di comunità. Una realtà preziosa per il nostro territorio, che con impegno e dedizione contribuisce a mantenere vive le tradizioni e a creare occasioni di incontro e condivisione.
Come Amministrazione crediamo profondamente nel valore di queste iniziative, perché le tradizioni sono parte della nostra identità: vanno custodite, valorizzate e tramandate alle nuove generazioni.
Grazie a tutti coloro che, con il proprio impegno, rendono possibili momenti così belli e importanti per la nostra comunità!
Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano