Comunicato stampa

Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) ed al fine di preservare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, che, all’alba di oggi, nella provincia di Roma e territori limitrofi, i Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno dato esecuzione a un’ordinanza che dispone misure cautelari – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli su richiesta della locale Procura della Repubblica – nei confronti di 3 persone (2 in carcere e 1 ai domiciliari), gravemente indiziate di incendio aggravato in concorso. Contestualmente sono stati eseguiti decreti di perquisizione nei confronti di ulteriori 8 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo, di furto aggravato con violenza sulle cose, detenzione e porto illegale in luogo pubblico di congegni esplosivi artigianali, nonché detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento costituisce il coronamento di una serrata, complessa e articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri di Bracciano, coordinati dalla Procura della Repubblica di Tivoli, che ha consentito di fare luce su una scia di gravi reati commessi tra il territorio sabino, la città e la provincia di Roma.

L’indagine ha preso il via a seguito del devastante incendio doloso appiccato nella notte tra il 27 e il 28 ottobre 2025 a Castelnuovo di Porto, le cui fiamme avvolsero e distrussero ben 9 mezzi compattatori della Ekorec S.r.l., la società appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune. Le minuziose analisi e i riscontri condotti dai Carabinieri hanno permesso di raccogliere gravi elementi indiziari in ordine alla dinamica dell’attentato e a carico dei 3 soggetti, indiziati di essere gli esecutori materiali del grave gesto intimidatorio e acquisendo elementi a carico dei presunti mandanti.

Le indagini hanno inoltre permesso di raccogliere un solido quadro probatorio a carico di 4 soggetti (tra cui figura anche uno dei tre coinvolti nell’incendio dei compattatori), gravemente indiziati di essere i responsabili di un violento colpo messo a segno la notte del 31 dicembre 2025 a Roma, in via Monte Cervialto, dove una potente “bomba carta” fu piazzata contro il distributore automatico di una tabaccheria, devastando la struttura per asportarne l’incasso e i prodotti custoditi all’interno.

Parallelamente agli atti intimidatori e agli assalti con l’esplosivo, la capillare attività d’indagine ha consentito di raccogliere elementi indiziari circa l’esistenza di un’attiva rete di spaccio di cocaina e hashish radicata nella Capitale, nei quartieri Porta Portese, Monti Tiburtini, Jonio e Monte Sacro e gestita in parte dai medesimi indagati. I Carabinieri sono riusciti a documentare e accertare numerose e sistematiche cessioni di stupefacente, ricostruendo anche la successiva ripartizione dei proventi illeciti.

Gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i successivi adempimenti di legge.

Si precisa che gli odierni indagati sono, allo stato, gravemente indiziati di delitto. La loro responsabilità sarà accertata solo con sentenza di condanna passata in giudicato, nel rispetto del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza.