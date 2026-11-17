Comunicato stampa

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2026, ORE 21.15, SU RAI 3 E RAIPLAY

Le nuove minacce informatiche che mettono alla prova governi, istituzioni e infrastrutture strategiche, il ruolo dell’intelligence nella tutela della sicurezza nazionale e gli ultimi sviluppi dell’inchiesta “Mafia e Appalti”. Saranno questi alcuni dei temi al centro della nuova puntata di “Filorosso”, condotta da Antonino Monteleone, in onda martedì 17 novembre, alle 21.15, su Rai 3 e RaiPlay.

La trasmissione approfondirà il tema della cybersicurezza alla luce dei più recenti episodi internazionali che hanno riacceso l’attenzione sulla vulnerabilità dei sistemi digitali e delle infrastrutture strategiche. Al centro del confronto anche il ruolo dei servizi di intelligence e le nuove sfide che la sicurezza nazionale è chiamata ad affrontare in uno scenario globale sempre più complesso. Su questi temi tornerà ospite in studio Marco Mancini, ex capo del controspionaggio italiano.

Nel corso della puntata anche un’intervista realizzata da Monteleone al presidente del Senato Ignazio La Russa.

Ampio spazio sarà dedicato inoltre al filone investigativo “Mafia e Appalti” e alle ultime novità giudiziarie che hanno riportato l’attenzione su una delle vicende più controverse della storia italiana. La puntata analizzerà anche gli sviluppi legati alle recenti perquisizioni che hanno interessato l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, tornando a interrogarsi sui rapporti tra criminalità organizzata, apparati dello Stato e gestione degli appalti pubblici.

Nella puntata saranno ospiti, tra gli altri, l’ex magistrato e già ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Antonio Di Pietro, l’ex procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Luca Palamara, il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, la deputata del Partito Democratico, Paola De Micheli, la deputata di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli, il giornalista de “Il Fatto Quotidiano” Gianni Barbacetto, l’avvocato penalista Ivano Chiesa e l’avvocata Annamaria Bernardini De Pace.

Non mancherà il monologo di Fabio Ferrari, che offrirà una riflessione sui principali temi al centro della serata e sulle questioni che animano il dibattito pubblico.

Il programma è presente anche su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai