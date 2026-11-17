Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, il Comune di Oriolo Romano invita la cittadinanza allo spettacolo teatrale “Volisma – Racconti di donne rom”, scritto, diretto e interpretato da Sara Aprile, con i canti tradizionali rom e le percussioni di Nora Tigges.

L’evento si terrà domenica 22 novembre 2026 alle ore 16.00 presso Palazzo Altieri. La manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Oriolo Romano Emanuele Rallo e della Direzione di Palazzo Altieri. Seguiranno gli interventi di Graziella Lombi, presidente dell’associazione Spazio Supporto Donna A.P.S., di Carolina Garrow, responsabile del centro antiviolenza Demetra (A.P.S. Ponte Donna), e dell’attrice e regista Sara Aprile.

All’iniziativa prenderanno parte anche Francesca Spigarelli, responsabile del Distretto Socio Sanitario VT4, Sara Carones, assistente sociale di Oriolo Romano, la Sezione Provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Viterbo e Don Giorgio Pollegioni. Sono stati inoltre invitati il Consigliere Regionale Giulio Zelli, le associazioni del territorio, le Forze dell’Ordine, la Croce Rossa e la Protezione Civile.