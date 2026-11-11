SANITÀ, SIMEONI (FI): CON DIRETTORE SOCIOASSISTENZIALE RACCORDO TRA CURE E BISOGNI DEI MALATI

Comunicato stampa
Roma, 11 novembre 2026 – “Una figura nuova nella Sanità del Lazio per rendere più snello e confortevole il percorso di cura dei malati.
Alla Pisana abbiamo approvato oggi la proposta di legge che istituisce la figura del direttore socioassistenziale nelle Asl.
Un provvedimento nato dall’intuizione preziosa dell’assessore ai Servizi sociali, disabilità, terzo settore e servizi alla persona, Massimiliano Maselli.
Questa novità ci permette così di raggiungere un obiettivo strategico ed innovativo all’interno del servizio sanitario, ovvero quella sinergia capace di sostenere in maniera funzionale le necessità dei fragili e dei familiari che li assistono, affiancando al direttore sanitario e al direttore generale un nuovo dirigente preposto ad hoc alle esigenze sociali”.
Così, in una nota, Giorgio SIMEONI, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio.