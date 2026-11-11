Sabato 14 novembre torna la Colletta Alimentare: un piccolo gesto che può fare la differenza

Comunicato stampa

LADISPOLI/CERVETERI – Sabato 14 novembre torna la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, il grande appuntamento di solidarietà promosso dal Banco Alimentare che ogni anno coinvolge migliaia di volontari e milioni di persone in tutta Italia.

Per l’intera giornata sarà possibile donare alimenti a lunga conservazione presso i supermercati aderenti di Ladispoli e Cerveteri. I prodotti raccolti saranno destinati alle persone e alle famiglie del territorio che vivono situazioni di difficoltà economica.

Una necessità sempre più urgente se si considera che, secondo gli ultimi dati, il 23,77% degli italiani vive una condizione di povertà assoluta o relativa, pari a circa 14,1 milioni di persone.

Quest’anno il messaggio guida della Colletta Alimentare è tratto dal Messaggio del Santo Padre Leone XIV per la X Giornata Mondiale dei Poveri, che invita a riconoscere nei più fragili non dei numeri ma delle persone, ricordando che la condivisione è una strada concreta per costruire una società più umana e più giusta.

A rendere possibile l’iniziativa sarà una straordinaria rete di collaborazione che coinvolge istituzioni, associazioni, scuole e volontari. Accanto al Banco Alimentare saranno presenti l’Esercito Italiano con 1° Reggimento Sost. AVES IDRA, il 17° Stormo Incursori dell’ Aeronautica Militare le Protezioni Civili di Cerveteri e Ladispoli, le Caritas, le parrocchie del territorio, la Chiesa Evangelica Cristiana Porta della Speranza, La Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi giorni e numerose realtà associative, tra cui l’Associazione Icaro, l’AVO Volontari Ospedalieri, il Centro Solidarietà Cerveteri, Scuolambiente, l’Auser, la Consulta dei Migranti e Apolidi, gli Scout Agesci Cerveteri 1 e gli Scout Masci, il Rione Fontana Morella, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, la Comunità Fratello Sole, l’Associazione Nazionale Carabinieri e il Gruppo BKL Baskin Ladispoli.

Fondamentale sarà anche il contributo degli studenti del Liceo Pertini, dell’Istituto Comprensivo Caravaggio e dell’Istituto Comprensivo Giovanni Cena, che affiancheranno i volontari nella raccolta all’interno dei supermercati.

La Parrocchia Ortodossa Romena “Sant’Andrea Apostolo” metterà inoltre a disposizione i propri spazi come centro logistico e di smistamento dei prodotti raccolti.

Si potranno donare in particolare:

olio;

legumi e verdure in scatola;

conserve di pomodoro e sughi pronti;

tonno e carne in scatola;

alimenti per l’infanzia.

Non saranno invece raccolti prodotti freschi o surgelati.

«Ogni confezione donata rappresenta molto più di un semplice aiuto materiale: è un segno di vicinanza, attenzione e speranza per chi sta attraversando un momento difficile. La Colletta Alimentare ci ricorda che, anche con un gesto semplice come aggiungere un prodotto alla propria spesa, ciascuno può contribuire a costruire una comunità più solidale».

Sabato 14 novembre i volontari saranno presenti nei 23 supermercati aderenti di Ladispoli e Cerveteri, pronti ad accogliere le donazioni dei cittadini.

Perché, oggi più che mai, un piccolo gesto può trasformarsi in un grande aiuto.

Filippo Aiello e Stefania Bianchini