HomeTerritorio

“Giulio Regeni, tutto il male del mondo” proiezione al cinema Palma di Trevignano

0
136

venerdì 13 novembre ore 18,30, cinema Palma, Trevignano Romano

Articolo precedente
SANITÀ, SIMEONI (FI): CON DIRETTORE SOCIOASSISTENZIALE RACCORDO TRA CURE E BISOGNI DEI MALATI
Articolo successivo
Regione Lazio, nasce la figura del direttore socioassistenziale nelle ASL: legge approvata all’unanimità

Ultimi articoli

Società

Dal Game Boy all’Intelligenza Artificiale: i ragazzi di Bracciano che sono cresciuti insieme al futuro.

Politica

Regione Lazio, nasce la figura del direttore socioassistenziale nelle ASL: legge approvata all’unanimità

Sanità

SANITÀ, SIMEONI (FI): CON DIRETTORE SOCIOASSISTENZIALE RACCORDO TRA CURE E BISOGNI DEI MALATI

Società

Sabato 14 novembre torna la Colletta Alimentare: un piccolo gesto che può fare la differenza

Scuola

Edilizia scolastica, vertice di emergenza all’Istituto Ferrari-Hertz dopo i gravi atti vandalici

Carica altri