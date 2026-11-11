HomeTerritorio “Giulio Regeni, tutto il male del mondo” proiezione al cinema Palma di Trevignano 11/11/2026 0 136 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa venerdì 13 novembre ore 18,30, cinema Palma, Trevignano Romano TagscinemamaleMondoPalmaregeniTrevignantutto Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteSANITÀ, SIMEONI (FI): CON DIRETTORE SOCIOASSISTENZIALE RACCORDO TRA CURE E BISOGNI DEI MALATIArticolo successivoRegione Lazio, nasce la figura del direttore socioassistenziale nelle ASL: legge approvata all’unanimità Ultimi articoli Società Dal Game Boy all’Intelligenza Artificiale: i ragazzi di Bracciano che sono cresciuti insieme al futuro. Politica Regione Lazio, nasce la figura del direttore socioassistenziale nelle ASL: legge approvata all’unanimità Sanità SANITÀ, SIMEONI (FI): CON DIRETTORE SOCIOASSISTENZIALE RACCORDO TRA CURE E BISOGNI DEI MALATI Società Sabato 14 novembre torna la Colletta Alimentare: un piccolo gesto che può fare la differenza Scuola Edilizia scolastica, vertice di emergenza all’Istituto Ferrari-Hertz dopo i gravi atti vandalici Carica altri