Dal Game Boy all’Intelligenza Artificiale: i ragazzi di Bracciano che sono cresciuti insieme al futuro.

Comunicato stampa

C’è una generazione di ragazzi di Bracciano che ha visto il mondo cambiare sotto i propri occhi.

Ha iniziato giocando con un Game Boy sotto il banco di scuola, è passata attraverso le chat di MSN e i primi cellulari con la suoneria polifonica, ed è arrivata oggi a dialogare con l’intelligenza artificiale dallo schermo di uno smartphone. In poco più di trent’anni, le abitudini, la musica, il calcio, la televisione e il modo di comunicare sono stati rivoluzionati.

Nel 1996, in Italia si viveva ancora pienamente l’epoca analogica, la vita di un ragazzo Braccianese era scandita da tre luoghi fondamentali: la scuola, il campetto e il bar, Internet era ancora un lusso per pochissimi, si navigava con modem rumorosi e lentissimi.

Per incontrare un amico bisognava andare sotto casa sua e urlare: “Aoh, scendi!” (e funzionava sempre!).

Gli hobby erano semplici ma efficaci: calcio, biciclette, pesca sul lago, partite interminabili a pallone, Game Boy e collezioni di figurine Panini.

La colonna sonora dell’epoca usciva dagli stereo a doppia cassetta nelle cuffie, risuonavano i Litfiba, Jovanotti, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, i Nirvana, i Bon Jovi i Backstreet Boys e gli 883 (ogni compagnia aveva almeno uno che tentava di conquistare una ragazza dedicandole “Sei un Mito” con risultati spesso discutibili!)

Il calcio era una religione, molti ragazzi avevano ancora negli occhi Roberto Baggio a USA ’94 e seguivano le gesta di Del Piero, Maldini, Batistuta e Ronaldo il Fenomeno. Le magliette delle squadre erano indossate con orgoglio rappresentando quasi una seconda pelle.

La moda era semplice: Levi’s, felpe oversize, scarpe Nike o Diadora, zaini Invicta e bomber che sembravano progettati per sopravvivere a una guerra nucleare.

Le parole tipiche?

“Mitico”, “spettacolare”, “che figata”, “svalvolato” “scialla” e soprattutto “A regà…” formula universale ancora oggi perfettamente funzionante.

I diari scolastici erano pieni di firme, dediche e frasi romantiche. Per invitare una ragazza a uscire serviva coraggio, niente messaggi, bisognava telefonare a casa e sperare che rispondesse lei.

E la televisione scandiva le giornate, si rideva con Mai Dire Gol, si seguivano Non è la Rai e Striscia la Notizia, mentre il sabato era dedicato a Bim Bum Bam e ai cartoni animati giapponesi.

10 anni dopo nel 2006 il mondo sembrava già completamente diverso. Nelle case di Bracciano arrivava internet e i ragazzi iniziavano a trascorrere ore davanti al computer, MSN Messenger era il centro della vita sociale. Le chat erano un capolavoro sociologico, si passavano i pomeriggi a cambiare nickname lunghissimi e colorati, inserire stati malinconici e aspettare il “trillo” della persona giusta.

I diari scolastici continuavano a esistere, ma erano ormai affiancati dai blog personali e dalle prime fotografie digitali.

La colonna sonora del periodo era suonata dai vari Tiziano Ferro, Negramaro, Finley, Gemelli Diversi, Vasco Rossi, gli Articolo 31, Eminem, Green Day, Linkin Park e Avril Lavigne.

I cellulari Nokia erano il simbolo assoluto della generazione e si personalizzavano con sfondi, loghi e suonerie scaricate. Si usavano gli squilli strategici che davano forma a comunicazioni ufficiali, gli SMS da 160 caratteri, le ricariche finite sempre nel momento peggiore e soprattutto la tragica domanda: “Chi c’ha credito?”.

La televisione stava cambiando, si seguivano Uomini e Donne, Le Iene, Zelig, Camera Café e i primi reality show. I ragazzi commentavano il giorno dopo a scuola quanto visto la sera precedente.

Poi arrivò l’estate del 2006.

L’Italia di Marcello Lippi divenne Campione del Mondo. Fabio Cannavaro alzò la coppa, Buffon chiuse la porta a chiave e Grosso segnò il rigore più famoso della storia recente del calcio italiano. A Bracciano, come nel resto del Paese, le piazze si riempirono di clacson, bandiere e caroselli fino a notte fonda. Fu probabilmente l’estate più gloriosa per una generazione intera ed un ricordo collettivo indelebile (Buffon, Cannavaro, Pirlo, Gattuso, Totti, Del Piero e soprattutto Grosso sono entrati nel patrimonio sentimentale nazionale). Per molti adolescenti quello rimane ancora oggi il ricordo sportivo più bello della loro giovinezza.

Arriviamo ad oggi, il ragazzo di Bracciano del 2026 vive in un mondo completamente connesso. I rapporti sociali vivono una nuova trasformazione. Oggi si può parlare con qualcuno dall’altra parte del pianeta in pochi secondi, partecipare a videoconferenze, condividere momenti in tempo reale e persino dialogare con sistemi di intelligenza artificiale capaci di comprendere e generare linguaggio.

La tecnologia ha moltiplicato le possibilità di contatto, ma ha anche creato nuove domande: siamo più connessi o più soli?

I giovani comunicano attraverso social, video brevi, chat vocali ed emoji. L’amicizia non è più limitata al quartiere o alla scuola, ma può nascere ovunque, sia nei luoghi reali sia online.

Lo smartphone è diventato il centro della vita quotidiana. Le chat di WhatsApp hanno sostituito MSN, i social network raccontano ogni momento della giornata e i video brevi sono il linguaggio dominante.

Ci si incontra ancora sul lungolago, nei bar o durante gli eventi estivi, ma la conversazione continua costantemente attraverso lo schermo.

La musica non si compra più: si ascolta in streaming, le playlist algoritmiche sostituiscono le compilation registrate su cassetta, le cuffiette sono diventate una parte anatomica del corpo umano e le colonne sonore delle serie televisive e dei videogiochi diventano spesso fenomeni culturali globali.

Anche il calcio è cambiato, le partite vengono seguite sui telefoni, i gol si vedono sui social pochi secondi dopo essere stati segnati e i giovani conoscono più statistiche che formazioni.

La televisione tradizionale ha lasciato spazio alle piattaforme streaming. Le serie si guardano quando si vuole e non quando iniziano sul palinsesto.

E poi c’è l’intelligenza artificiale che dà molteplici risposte in pochi secondi, aiuta a studiare, lavorare, creare immagini e organizzare attività. Tuttavia non può sostituire ciò che rende unico un rapporto umano, una risata improvvisa, una stretta di mano, uno sguardo complice.

Se un ragazzo del 1996, uno del 2006 e uno del 2026 si incontrassero oggi, probabilmente discuterebbero per ore su quale fosse l’epoca migliore.

Quello del 1996 direbbe che le amicizie vere nascevano per strada.

Quello del 2006 ricorderebbe con emozione la notte in cui l’Italia sollevò la Coppa del Mondo.

Quello del 2026 risponderebbe che grazie alla tecnologia può avere amici, interessi e opportunità ovunque nel mondo.

E forse avrebbero tutti ragione perché le tecnologie cambiano, i mezzi di comunicazione si trasformano e l’intelligenza artificiale entra sempre di più nella nostra vita quotidiana, ma il desiderio di appartenere a qualcosa, di condividere gioie e delusioni e di sentirsi compresi resta identico.

Anche nell’epoca degli algoritmi, dei social e dell’IA, i rapporti umani continuano a essere il vero motore della società. L’algoritmo può suggerire un amico, ma l’amicizia, quella vera, continua a nascere tra le persone.

Per concludere, ogni epoca ha avuto la sua colonna sonora, il suo campione, il suo modo di comunicare e il suo piccolo pezzo di magia, ed il viaggio che porta dal Game Boy all’intelligenza artificiale non è soltanto la storia della tecnologia: è la storia di una generazione cresciuta insieme al futuro e, se c’è una cosa che accomuna un ragazzo di Bracciano del 1996, uno del 2006 e uno del 2026, è la convinzione assoluta di appartenere alla generazione migliore di sempre.

Cambiano gli smartphone, cambiano i social, cambia perfino l’intelligenza artificiale, ma la frase resta identica: “Noi sì che ci siamo divertiti…”

E ogni generazione lo dice guardando quella successiva come se fosse atterrata da Marte.

Giacomo MONDINI