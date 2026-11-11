Edilizia scolastica, vertice di emergenza all’Istituto Ferrari-Hertz dopo i gravi atti vandalici

Comunicato stampa

Il Consigliere Delegato Parrucci incontra la dirigenza scolastica: danni strutturali stimati per oltre 200mila euro. Al vaglio doppi turni o trasferimento delle classi in altre sedi.

Roma, 11 novembre 2026 – Si è tenuto questa mattina un incontro urgente tra il Consigliere Delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma Capitale, Daniele Parrucci, il dirigente scolastico, Gianfranco Turatti, e la vicepreside dell’Istituto di Istruzione Superiore Ferrari-Hertz, per fare il punto della situazione a seguito dei gravi atti vandalici dei giorni scorsi che hanno determinato l’inagibilità del plesso.

Il bilancio dei danni riscontrati durante i sopralluoghi è pesantissimo: estintori distrutti, porte tagliafuoco (REI) divelte, impianto antiincendio completamente fuori uso. bagni devastati, vetri infranti, palestra danneggiata, pareti prese a martellate, impianto elettrico fuori uso e ascensore fuori servizio. Nelle prossime 48 ore sarà possibile avere una stima definitiva dei danni, ma già da ora sembra chiaro che i 200mila euro inizialmente previsti non saranno sufficienti: ci sarà bisogno di almeno altri 20mila euro, cifra a cui andrà sommato il valore delle numerose apparecchiature informatiche distrutte o sottratte.

«Insieme al dirigente dell’Istituto e ai nostri tecnici abbiamo valutato le varie opzioni per far sì che gli studenti possano tornare al più presto alla normalità – ha dichiarato il Consigliere Delegato Daniele Parrucci –. Il vero problema, come ormai stiamo ripetutamente denunciando, è la mancanza di fondi che Città metropolitana deve scontare anche per affrontare emergenze come questa, perché da anni chiediamo ulteriori risorse sia al governo sia alla Regione Lazio, purtroppo ad oggi mai pervenute. Fino a dicembre sarà impossibile reperire le somme necessarie per far partire i lavori e comunque da quel momento in poi ci sarà bisogno di tre mesi di tempo per effettuare gli interventi necessari a rendere nuovamente agibile la scuola».

Per garantire la continuità didattica nei prossimi mesi, sul tavolo dell’amministrazione e della scuola ci sono attualmente due ipotesi operative: l’attivazione dei doppi turni per le lezioni oppure lo spostamento temporaneo delle sezioni interessate dall’inagibilità presso altre sedi scolastiche. Quest’ultima soluzione comporterebbe tuttavia un esborso immediato stimato in almeno 50mila euro.

«Nelle prossime ore faremo un ulteriore punto tecnico per capire quale soluzione adottare – ha concluso Parrucci –. Come Città metropolitana faremo tutto il possibile per permettere ai ragazzi e alle ragazze di poter riprendere con regolarità le lezioni, perché è inaccettabile che a pagare gli atti gravissimi di vandalismo di pochi siano tutti gli studenti».