GIORNALISTI: STEFANO FERRANTE (STAMPA ROMANA): “UFFICI STAMPA SETTORE IN ESPANSIONE, SERVONO PIÙ REGOLE, TUTELE E RICONOSCIMENTO PROFESSIONALE”. A ROMA LA IV EDIZIONE DEGLI STATI GENERALI DEGLI UFFICI STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE DI ROMA E DEL LAZIO

Comunicato stampa

“Quello degli uffici stampa e della comunicazione è un settore in continua espansione, sempre più strategico per imprese, istituzioni, enti culturali e associazioni, ma ancora caratterizzato da troppe zone grigie sul piano delle regole, delle tutele e del riconoscimento professionale. Oggi il giornalismo si declina in forme molto diverse rispetto al passato e diventa fondamentale difendere lo specifico giornalistico della professione, ovunque venga esercitata”. Lo ha dichiarato il segretario dell’Associazione Stampa Romana, Stefano Ferrante, aprendo i lavori della IV edizione degli Stati Generali degli Uffici Stampa e della Comunicazione di Roma e del Lazio, promossi dalla Consulta Uffici Stampa di Stampa Romana.

“La crescita del settore rende sempre più urgente una revisione della legge professionale e delle modalità di accesso all’Ordine, anche come strumento di contrasto all’abusivismo”, ha detto Ferrante, “Non possiamo continuare ad assistere a situazioni in cui le attività giornalistiche vengono svolte senza le necessarie garanzie professionali o senza un adeguato riconoscimento per chi lavora ogni giorno negli uffici stampa. Occorre inoltre completare il percorso di piena attuazione della Legge 150 del 2000 e arrivare finalmente all’applicazione concreta dell’equo compenso. Non può esserci qualità dell’informazione senza qualità del lavoro e senza una giusta remunerazione dei professionisti”.

Le parole di Ferrante hanno introdotto una giornata di confronto che ha visto riuniti lo scorso venerdì 6 novembre, nella sede di Via Giuseppe Gioacchino Belli, giornalisti, addetti stampa, professionisti della comunicazione, rappresentanti delle istituzioni di categoria ed esperti del settore per discutere le principali sfide che interessano oggi il mondo degli uffici stampa, con un focus particolare sul settore privato.

Ad aprire ufficialmente i lavori, insieme al segretario di Stampa Romana, sono stati il presidente dell’Associazione Stampa Romana Paolo Tripaldi, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio Guido D’Ubaldo, la segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Alessandra Costante e il presidente della consulta Uffici Stampa, Antonio Ranalli.

Il presidente di Stampa Romana, Paolo Tripaldi ha auspicato che nella prossima riforma dell’Ordine dei giornalisti sia previsto “il riconoscimento dei professionisti e dei pubblicisti come dei professionisti dell’informazione, affinché chi svolge questo lavoro sia negli uffici stampa pubblici che in quelli privati – sotto la guida di giornalisti già iscritti – possa iscriversi all’albo”.

D’Ubaldo ha sottolineato l’importanza del ruolo svolto dai giornalisti che operano negli uffici stampa e ha auspicato che nel percorso di riforma della professione possano essere individuate soluzioni capaci di dare risposte anche a un settore sempre più centrale nel panorama dell’informazione e della comunicazione. La segretaria della Fnsi, Alessandra Costante ha invece ribadito la necessità di riconoscere la specificità del lavoro giornalistico svolto negli uffici stampa. “Ai giornalisti vanno riconosciuti modi, tempi e peculiarità del lavoro giornalistico, che non può essere organizzato e regolato come quello di altri settori”.

Nel suo intervento introduttivo, il presidente della Consulta Uffici Stampa dell’Associazione Stampa Romana, Antonio Ranalli, ha spiegato le ragioni della scelta di dedicare questa quarta edizione agli uffici stampa e alla comunicazione nel settore privato, dopo gli approfondimenti degli anni precedenti dedicati soprattutto al comparto pubblico e alla celebrazione dei venticinque anni della Legge 150 del 2000. “Viviamo una fase di profonda trasformazione. Cambiano gli strumenti, cambiano i linguaggi, cambia la relazione con i media e con il pubblico”, ha detto Ranalli, “L’intelligenza artificiale sta modificando processi e organizzazione del lavoro. Le piattaforme digitali impongono nuove competenze. Allo stesso tempo assistiamo a una crescente precarizzazione delle attività professionali e a una continua pressione sui compensi e sul riconoscimento del valore del lavoro giornalistico e della comunicazione professionale”. Uno dei passaggi centrali del suo intervento è stato dedicato al tema dell’abusivismo professionale. “Non possiamo accettare che funzioni giornalistiche vengano progressivamente svuotate o affidate a personale non qualificato”, ha proseguito, “Non possiamo accettare che il lavoro di giornalisti professionisti e pubblicisti venga sostituito da figure prive delle necessarie competenze deontologiche, giuridiche e professionali. Difendere il giornalismo significa difendere la qualità dell’informazione. E difendere la qualità dell’informazione significa difendere un presidio democratico fondamentale”.

La prima sessione dei lavori, dedicata al tema “Il lavoro nel settore privato: regole, tutele e riconoscimento professionale”, è stata moderata dalla vicepresidente della Consulta Gaia De Scalzi e ha visto confrontarsi Vincenzo Campo, Alberto Gava, Daniela Novelli, Lorenzo Pisoni e Assunta Currà. Come ha sottolineato la vicepresidente Gaia De Scalzi “se nella pubblica amministrazione, anche grazie alla 150, esistono strumenti affinché il giornalista possa far valere i propri diritti, nel settore privato no. Ad oggi non esiste alcun obbligo per le aziende private, forse occorrerebbe pensare a qualche incentivo o sgravio fiscale per chi mette in regola i colleghi”.

“C’è oggi la necessità di rafforzare e creare nuovi strumenti contrattuali per la stabilità, la qualità del lavoro e la valorizzazione delle competenze degli iscritti all’Ordine”, ha dichiarato Vincenzo Campo, presidente della Commissione Lavoro Autonomo di Stampa Romana, “Oggi siamo uniti nell’obiettivo di innalzare i salari fermi da più di undici anni, penalizzati dall’inflazione e dare a tutti i colleghi un quadro legislativo moderno di regole e tutele per poter cambiare insieme e riformare l’attività di chi fa comunicazione e informazione”. Secondo Campo, “assottigliare il gap e le disuguaglianze tra giornalisti dipendenti e giornalisti autonomi è indispensabile a tutti i livelli”, così come “creare un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per gli uffici stampa, i comunicatori e chi fa informazione”. Per il presidente della Commissione Lavoro Autonomo, inoltre, “la deregulation nel settore sta penalizzando il mercato dell’informazione” e occorre arrivare a “una svolta per dare un salario dignitoso e giusto a chi opera senza contratto e con regole ancora troppo confuse nel mondo della comunicazione” così come “rivedere la legge Zangrillo per gli uffici stampa e i social media editor nel settore pubblico”.

L’avvocato Alberto Gava Founding Partner e responsabile del settore civile, commerciale e del diritto del lavoro presso Prestige Legal & Advisor ha fornito una panoramica sulla contrattualistica presente nell’ambito degli uffici stampa ricordando che “spesso viene applicato il contratto del settore in cui i professionisti vanno a operare. Per questo ci troviamo di fronte a contratti che spaziano da quello del commercio a quello metalmeccanico”.

La delegata Lazio dell’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti privati), Daniela Novelli ha invece ricordato che “la previdenza non è soltanto una questione di contributi e pensioni è una forma concreta di tutela del lavoro e della dignità professionale. Per questo è fondamentale che ogni giornalista, anche chi lavora da freelance, con redditi occasionali e spesso discontinui, o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, conosca i propri diritti e le opportunità offerte dall’INPGI. Il mio impegno, come delegata del Lazio, è proprio quello di avvicinare l’Istituto ai colleghi, offrendo ascolto, informazione e supporto. La previdenza ha un curioso difetto: ci chiede di occuparci oggi di qualcosa che ci sembra lontano, ma che presto sarà molto vicino. Ecco perché parlarne oggi è importante, oggi possiamo contribuire a costruire, attraverso la conoscenza dei nostri diritti e scelte previdenziali consapevoli”.

Nel corso della stessa sessione è intervenuta la presidente nazionale del GUS-FNSI, Assunta Currà. “Oggi siamo dentro una guerra che chiamano ibrida ma che è soprattutto una guerra cognitiva”, ha detto, “Abbiamo un bisogno estremo di capire se le informazioni ci arrivano da enti affidabili, da persone affidabili, da aziende affidabili. E gli addetti agli uffici stampa sono coloro i quali possono garantire affidabilità, per la sicurezza dell’informazione a cui i cittadini hanno diritto per ben operare e ben vivere”. A ricordare l’impegno del Gruppo Uffici Stampa è stata anche la presidente del GUS Lazio, Manuela Biancospino.

Tra gli interventi della mattinata anche quello del componente della consulta uffici stampa, Lorenzo Pisoni, che ha illustrato il modello australiano nel rapporto tra giornalismo e piattaforme digitali. “L’Australia rappresenta oggi uno dei laboratori più interessanti a livello internazionale”, ha spiegato, “È riuscita a coniugare la tradizione dell’editoria e del giornalismo professionale con l’evoluzione delle piattaforme digitali senza rinunciare alla tutela del valore economico e sociale dell’informazione. L’obiettivo di queste politiche è garantire la sostenibilità del giornalismo professionale, preservare il pluralismo informativo e assicurare che il lavoro di chi produce contenuti giornalistici venga adeguatamente riconosciuto e remunerato”.

Particolarmente partecipata la seconda sessione, dedicata al tema “Uffici stampa e società di comunicazione: professionalità, regole e contrasto all’abusivismo” e coordinata dal presidente della Consulta Antonio Ranalli. Il confronto ha riunito alcuni dei più autorevoli protagonisti della comunicazione culturale, dello spettacolo e della musica in Italia: Giuliana Carosi, cofondatrice di Bi Wise, Marcello Giannotti, già responsabile della comunicazione di Rai e Cinecittà, Daniele Mignardi, fondatore della Daniele Mignardi Promo Press Agency, Massimo Pasquini, già capo ufficio stampa della Fondazione Musica per Roma e del Romaeuropa Festival, e il giornalista Pietro D’Ottavio. Dal dibattito è emersa la centralità del ruolo svolto dagli uffici stampa professionali nel rapporto tra imprese, istituzioni, mondo della cultura e sistema dell’informazione. I relatori hanno sottolineato la necessità di valorizzare competenze, esperienza e professionalità in un mercato in continua evoluzione, segnato dall’impatto dell’intelligenza artificiale e dalla crescita dei canali digitali.

Le conclusioni sono state affidate al vicepresidente vicario della Consulta Uffici Stampa, Ugo Degl’Innocenti, che ha posto al centro del suo intervento il tema dell’accesso alla professione. “Dagli Stati Generali è emerso chiaramente che lo spirito della legge professionale del 1963 è stato tradito: giornalista diventa chi svolge attività giornalistica”, ha detto Degl’Innocenti, “Oggi, invece, l’Ordine dei giornalisti persegue con pervicacia una riforma dell’accesso alla professione fondata su titoli universitari e ammette all’esame di Stato gli studenti dei corsi riconosciuti anche se non lavorano. Allo stesso tempo continua a non ammettere all’Albo chi lavora da anni negli uffici stampa privati, benché la giurisprudenza abbia più volte riconosciuto come giornalistica la loro attività. Tutto questo è inaccettabile. Occorrono tutele e regole anche nel privato, guardando al faro della Legge 150 del 2000: chi fa informazione negli uffici stampa deve essere iscritto all’Albo dei giornalisti”.