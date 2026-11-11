CAOS NELLE SCUOLE: ALLARMI BOMBA A ROMA E IN TUTTA ITALIA. LES BLOCAGES ROMA: «20/11 IN PIAZZA, VOGLIAMO SCUOLE SICURE!»

Comunicato stampa

Nella mattinata di oggi, mercoledì 11 novembre, decine di licei e scuole medie di Roma e di tutta Italia sono stati travolti da un clima di panico generale.

Oltre 15 istituti scolastici sono stati evacuati a causa di molteplici allarmi bomba per la presunta presenza di ordigni attivabili a distanza all’interno degli edifici.

Quanto accaduto oggi è inaccettabile. Le scuole devono essere luoghi di formazione, socialità e sicurezza, non spazi esposti all’emergenza, all’insicurezza strutturale o al caos.

Gli studenti e le studentesse hanno il diritto di vivere la propria quotidianità scolastica senza paura e con garanzie reali sulla tutela e l’agibilità degli spazi che attraversano ogni giorno.

Per questo motivo, come Les Blocages, venerdì 20 novembre saremo in piazza da Metro Piramide, in occasione della giornata dello sciopero internazionale studentesco, per pretendere scuole sicure, tutelate e all’altezza dei bisogni di chi le vive