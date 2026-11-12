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“PAROLE ED EMOZIONI”. Nuovo progetto di Marco Danè alla Biblioteca di Anguillara

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Comunicato stampa

L’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi al primo appuntamento del nuovo progetto
Dopo il grande successo dell’iniziativa “Le parole fondamentali”, che ci ha visti esplorare ben 33 concetti in oltre 10 incontri, Marco Dané torna ad accompagnarci in un nuovo, affascinante percorso.
Questa volta il filo conduttore sarà la poesia, intesa come strumento prezioso per conoscere il mondo e l’animo umano. Un incontro divulgativo per scoprire come la forza della sintesi poetica riesca a condensare significati immensi: se un libro ha bisogno di molte pagine per spiegare un concetto importante, alla poesia a volte basta la potenza di un solo verso.
📅 Giovedì 19 novembre
⏰ Ore 17:00
📍 Biblioteca Comunale “Angela Zucconi”
Ingresso libero.
Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.
Vi aspettiamo numerosi!

BIBLIOTECA COMUNALE
‘ANGELA ZUCCONI’
Tel. 06/99607548
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