Confcooperative Unione Territoriale Lazio Nord al I festival dell’Economia Sociale

Comunicato stampa

Comunicato Stampa

Confcooperative Lazio Nord sarà al primo festival dell’Economia sociale a

Forlì dal 12 al 14 novembre, organizzato dalla Fondazione Economia

Sociale, di cui fa parte Confcooperative nazionale.

A seguire la dichiarazione di Bruna Rossetti, presidente di Confcooperative Lazio

Nord.

“Confcooperative Lazio Nord partecipa con convinzione al Primo Festival

dell’Economia sociale perché sentiamo che questo appuntamento non è una vetrina

ma un momento di responsabilità.

Saremo a Forlì dal 12 al 14 novembre 2026 insieme a tutta Confcooperative nazionale

perché crediamo che in una fase di crisi come quella che stiamo attraversando

l’economia sociale non sia residuale ma una risorsa strategica per i territori. E

soprattutto per i territori come il nostro, Lazio Nord, con le province di Viterbo e

Rieti, dove la micro-impresa costituisce il tessuto imprenditoriale. Non abbiamo

multinazionali che decidono da lontano, e grandi poli industriali. Abbiamo piccole

imprese, artigiani, agricoltori, servizi di prossimità, cooperative sociali e di comunità,

che si tengono insieme con il lavoro quotidiano.

Ed è proprio qui che la cooperazione è presente, ed è parte attiva del tessuto

economico. Non è ai margini, è dentro la vita economica e sociale dei territori dove c’è

bisogno di un servizio da dare con continuità a un’impresa, dove c’è bisogno di tenere

insieme lavoro e dignità. E spesso proprio lì c’è una cooperativa.

La cooperazione è lo strumento che possiede il territorio nel senso più vero del

termine, lo conosce, lo abita, lo custodisce.

La cooperazione non delocalizza. Quando tutto si sposta, quando il capitale va dove ci

sono costi minori, la cooperativa resta, perché i suoi soci sono lì, perché il suo capitale

è il lavoro delle persone che sono in quel luogo. Il suo interesse non è massimizzare un

profitto altrove ma far accedere all’economia dove nasce.

Quindi in un momento di crisi come questo la differenza è decisiva L’economia sociale

genera occupazione e valore per le comunità. Ed è per questo che, con convinzione,

saremo al Festival dell’Economia sociale

La nostra presenza al Festival vuole rimarcare un concetto semplice: se vogliamo che

il Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, approvato il 2 luglio dal Consiglio

dei ministri, diventi davvero una strategia condivisa per il futuro nel paese, tutto

questo deve ripartire dai territori, deve riconoscere la specificità; e valorizzando il

contributo di chi come noi ogni giorno non delocalizza e fa crescere l’economia dal

basso.

Confcooperative Lazio Nord continuerà ad esserci al fianco delle sue cooperative, delle

sue comunità e del suo territorio”.

Contatti US

Fabio Sebastiani

3383716833

fabioseba@gmail.com

ufficiostampa@confcooperativelazionord.it