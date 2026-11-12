CONCERTO DI NATALE 2026: LA MUSICA INCONTRA LA SOLIDARIETÀ! 

Riceviamo e pubblichiamo
Una serata speciale per donare speranza, condividere emozioni e sostenere chi ogni giorno affronta la sfida della malattia.
Il Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV, tra gli organizzatori dell’iniziativa, invita tutti a partecipare al Concerto di Natale 2026, promosso da A.PRO.T.I.ON. ETS, un importante appuntamento solidale a sostegno della Divisione di Ematologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma.
Un’occasione per ritrovarsi, scambiarsi gli auguri natalizi e trasformare la magia della musica in un gesto concreto di vicinanza e solidarietà verso i pazienti ematologici.
Sabato 28 novembre 2026
Ore 21:00
Auditorium San Pio X – Angelo Brizi
Piazza della Balduina, 67 – Roma
Con la partecipazione di:
Eva Crosetta, conduttrice e giornalista RAI
Paolo Peroso e Lucio Perotti
Sul palco:
– Enzo Leomporro degli Audio2
– Il Coro che non c’è
– Le Dolci Note
– Anonima Armonisti
INGRESSO SOLO SU PRENOTAZIONE
Donazione di € 20,00 a persona
Donazione di € 10,00 per bambini sotto i 12 anni
Prenota il tuo posto:
https://aprotion.numbaevent.com/
Informazioni:
eventiaprotion@gmail.com
Donare sangue significa donare vita. Partecipare a questa serata significa scegliere, ancora una volta, di esserci!
Il Gruppo Donatori Sangue “Francesco Olgiati” ODV vi aspetta numerosi per vivere insieme una serata di musica, emozioni e solidarietà.
Perché la solidarietà è il dono più bello che possiamo fare. E quando siamo insieme, ogni piccolo gesto può diventare una grande speranza.
Vi aspettiamo!
Informarsi, condividere, donare. Insieme possiamo fare la differenza.