Un nuovo evento Rotary ci aspetta!

Riceviamo e pubblichiamo
Ospite d’eccezione della serata sarà Daniele Torquati, Presidente Municipio XV e Agnese Rollo, Assessore Politiche Sociali
Dove: Golf Club Olgiata
Quando: 19 novembre
Quota di partecipazione: € 45. Il costo è relativo alla cena (bevande incluse) con pagamento direttamente all’ingresso.
IMPORTANTE – Modalità di prenotazione:
L’evento è a numero chiuso ed è obbligatorio essere in lista per accedere. Per confermare la vostra presenza, vi chiedo di inviare il prima possibile una mail a:
info@rotaryclubromaolgiata.com
Per ulteriori dettagli e informazioni potete consultare il nostro sito:
www.rotaryclubromaolgiata.com
Vi aspetto per condividere insieme questo piacevole momento! 🥂