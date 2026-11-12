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Un nuovo evento Rotary ci aspetta!

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evento Rotary

Riceviamo e pubblichiamo

Ospite d’eccezione della serata sarà Daniele Torquati, Presidente Municipio XV e Agnese Rollo, Assessore Politiche Sociali

Dove: Golf Club Olgiata
Quando: 19 novembre
Quota di partecipazione: € 45. Il costo è relativo alla cena (bevande incluse) con pagamento direttamente all’ingresso.

IMPORTANTE – Modalità di prenotazione:
L’evento è a numero chiuso ed è obbligatorio essere in lista per accedere. Per confermare la vostra presenza, vi chiedo di inviare il prima possibile una mail a:

info@rotaryclubromaolgiata.com
Per ulteriori dettagli e informazioni potete consultare il nostro sito:
www.rotaryclubromaolgiata.com
Vi aspetto per condividere insieme questo piacevole momento! 🥂

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