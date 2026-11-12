L’ARVAS: presenza gentile accanto a chi soffre -Umanizzare la cura

Comunicato stampa

La corsia di un ospedale, un corridoio con i pazienti in attesa, un desk informativo all’ingresso: luoghi molto spesso in cui si sperimentano paura, smarrimento, confusione: è qui che potete incontrare, in molti casi, i volontari sanitari dell’ARVAS: Associazione Regionale Volontari di Assistenza Sanitaria. L’Associazione nasce il 18 aprile 1980, con il nome di Associazione Romana Volontari di Assistenza Sanitaria. Da quel momento in poi l’associazione cresce rapidamente travalicando i confini cittadini, nuovi gruppi si formano in molti ospedali della provincia di Roma e successivamente nelle provincie di Viterbo e Frosinone. Si rende perciò necessario variare con un nuovo atto costitutivo il termine da ROMANA a REGIONALE. Oggi l’ARVAS conta oltre 1000 volontari che operano in 25 Gruppi ospedalieri, e risulta iscritta nel RUNTS come Organizzazione di Volontariato.

L’operatività dei volontari si diversifica localmente secondo le necessità della Struttura e a beneficio dei pazienti e di tutti coloro che approcciano il sistema sanitario; quindi nei Reparti di degenza, nell’accoglienza, nei centri di prenotazione, nei Pronto Soccorso e negli ambulatori.

I volontari ARVAS sono anche chiamati a svolgere un servizio di sensibilizzazione a favore del volontariato sanitario, attraverso iniziative di promozione e di presentazione anche al di fuori delle Strutture ospedaliere. Ad esempio si organizzano concerti, conferenze stampa, mostre d’arte, convegni, mercatini, partecipazione ad eventi locali, ecc.

Inoltre, sottolineando l’importanza della rete di solidarietà, spesso l’Arvas collabora con altre associazioni di volontariato sanitario e direttamente con alcune ASL per gli aspetti pratici di programmi da loro elaborati, come ad esempio l’assistenza domiciliare nell’ambito delle cure palliative, ponendo al centro di ogni intervento sempre lo stesso obiettivo: umanizzare la cura, creando un ponte tra il paziente e il personale sanitario.

A Bracciano, il GOL (Gruppo Operativo Locale) ARVAS è attivo presso il desk informativo sito all’ingresso del Day Hospital oncologico, dove svolge un servizio di accoglienza, in perfetta sintonia e comune spirito di intenti con il personale medico e paramedico del reparto. Ma che vuol dire Accogliere?

Innanzitutto accogliere significa far sentire da subito il paziente a suo agio, cominciando con dei gesti semplici ma efficaci: un sorriso, una stretta di mano, una carezza, nella consapevolezza che non si accoglie un numero o una malattia, ma un essere speciale perché unico, che in quel momento, per meglio predisporsi a ricevere le cure, ha bisogno di essere considerato, rispettato, mai giudicato. Il volontario è dunque chiamato a saper ascoltare in modo empatico, non soltanto il “detto”, ma anche e soprattutto il “non detto”: le emozioni, le frustrazioni, i bisogni profondi, le paure, le preoccupazioni, in definitiva il suo mondo, che porta con sé entrando in ospedale. Il volontario ARVAS è quindi colui che accoglie, ascolta, offre supporto, rassicurazione, nella consapevolezza che dietro ogni diagnosi c’è una persona che sta vivendo un momento di vulnerabilità.

Il ruolo principale del volontario ARVAS, dunque, non è fare, ma essere: diciamo sempre, infatti, che NON SI FA IL VOLONTARIO, SI E’ VOLONTARI. Essere volontari, infatti, significa essere presenti, offrire un supporto, rappresentare un punto di riferimento umano in un momento di fragilità, costituendo una presenza significativa, che ci porta a vivere un’esperienza che prima di tutto ci mette a confronto con noi stessi e con i nostri limiti, ma da cui sicuramente riceviamo molto più di quanto diamo: per questo, quando ci ringraziano, ci viene spontaneo rispondere: “GRAZIE a te, per avermi permesso di aiutarti”. Infatti, quel sorriso, quel grazie, ci accompagnano sempre, anche una volta usciti dall’ospedale, perché non è la QUANTITA’ di ciò che si fa, ma la QUALITA’ delle nostre azioni e soprattutto il modo in cui esse vengono svolte a costituire la base della nostra scelta di essere volontari. Un’azione, un servizio, si possono svolgere e restare fini a sè stessi, oppure si possono realizzare con AMORE, riconoscendo all’altro la sua centralità, la sua dignità ed il suo diritto ad essere considerato, ed è qui che risiede la radice profonda del nostro essere volontari, nella convinzione che

“Non si possono aggiungere giorni di vita, ma vita ai giorni”

Ed è proprio questo che, nel nostro piccolo, proviamo a fare ogni giorno come volontari sanitari.

Claudia Marini

Responsabile GOL (Gruppo Operativo Locale) ARVAS di Bracciano