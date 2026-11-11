SCUOLA, DECINE DI SCUOLE EVACUATE PER ALLARME BOMBA. RETE STUDENTI: «IL GOVERNO GARANTISCA LA SICUREZZA NELLE SCUOLE. IL 20 IN PIAZZA».

Comunicato stampa
Una situazione che ha creato tensione tra le comunità scolastiche della nostra regione.
«Il Governo intervenga per garantire la siturezza nelle scuole del nostro paese» così Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio. «Non è concepibile come una semplice mail possa seminare panico in tutta la penisola».
Il sindacato studentesco continua a monitorare la situazione nelle scuole della regione e rilancia allo sciopero studentesco del 20 Novembre Roma