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SCUOLE, PARRUCCI: «VICINANZA ALLE COMUNITÀ SCOLASTICHE COLPITE DAGLI ALLARMI. LA SICUREZZA DEI RAGAZZI È LA PRIORITÀ»

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Comunicato stampa

«Esprimo la mia vicinanza alle studentesse e agli studenti, alle famiglie, ai dirigenti, ai docenti e al personale degli istituti coinvolti questa mattina negli allarmi bomba a Roma. Comprendiamo la preoccupazione di chi ha vissuto queste ore di incertezza e paura».
Lo dichiara Daniele Parrucci, consigliere delegato all’Edilizia scolastica della Città metropolitana di Roma Capitale.
«Ringrazio le forze dell’ordine impegnate negli accertamenti e tutto il personale scolastico che sta gestendo le procedure di sicurezza, accompagnando e assistendo i ragazzi.
Minacce di questo genere colpiscono l’intera comunità scolastica. Anche quando gli accertamenti escludono (per ora) la presenza di un pericolo concreto, restano la paura, l’interruzione delle lezioni e le difficoltà per le famiglie.
Come Città metropolitana, nell’ambito delle nostre competenze sugli edifici delle scuole superiori, siamo pronti a collaborare con le autorità e con le dirigenze scolastiche per le necessità che dovessero emergere.
La priorità è tutelare studenti e personale, garantire informazioni chiare alle famiglie e consentire il rientro nelle aule in sicurezza, secondo le indicazioni delle autorità competenti. Attendiamo l’esito delle verifiche e chiediamo che sia fatta piena luce sull’accaduto. Le nostre scuole devono poter vivere e lavorare con serenità».
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