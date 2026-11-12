l FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano presenta la XV edizione delle GIORNATE FAI PER LE SCUOLE NEL LAZIO

Comunicato stampa

Visite esclusive per gli studenti a cura degli Apprendisti Ciceroni del FAI

Da lunedì 23 novembre a sabato 28 novembre 2026

https://fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/giornate-fai-per-le-scuole/

Da lunedì 23 a sabato 28 novembre 2026 il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS apre al mondo della Scuola oltre 250 luoghi in tutta Italia. Nel corso delle “Giornate FAI per le scuole”, arrivate alla 15a edizione, studenti di ogni ordine e grado potranno visitare luoghi eccezionalmente aperti nelle loro città e territori grazie ai volontari della Fondazione, accompagnati da guide speciali: gli Apprendisti Ciceroni, anch’essi studenti, partecipanti con la loro classe ad un progetto educativo che, ideato dal FAI ormai 30 anni fa, coinvolge migliaia di ragazzi ogni anno, non solo formandoli, ma facendone i protagonisti della valorizzazione del patrimonio culturale del loro territorio.

Nate su modello delle più famose Giornate FAI di Primavera e di Autunno, le “Giornate FAI per le scuole” sono esclusivamente riservate al mondo scolastico. Per un’intera settimana, palazzi, giardini storici, aree naturalistiche, parchi, chiese e monumenti apriranno le porte solo agli studenti, di ogni ordine e grado, e agli Apprendisti Ciceroni che li guideranno, appositamente formati dai volontari del FAI in collaborazione con i loro docenti.

Una manifestazione che nel 2025 ha visto la partecipazione di 7.500 Apprendisti Ciceroni e di 36.000 studenti in totale e un’esperienza formativa eccezionale, basata sul concetto dell’educazione tra pari, che rivoluziona il tradizionale rapporto tra docente e discente per favorire nei ragazzi la scoperta diretta e attiva del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano, e infondere il desiderio di partecipare, da cittadini di oggi e di domani, alla sua tutela e valorizzazione.

Anche per le “Giornate FAI per le scuole” del 2026, i beni aperti in tutta Italia, grazie alle Delegazioni e ai Gruppi FAI diffusi e attivi in tutte le regioni, sono di diverse tipologie e offrono alle scuole di ogni ordine e grado ricchi spunti didattici, dall’arte alla storia, dalla natura alla scienza, grazie a visite in edifici storici e istituzionali, luoghi legati alla storia del nostro Paese, teatri, beni naturalistici.

“Giornate FAI per le scuole” sono un modo concreto di partecipare alla missione del FAI: la manifestazione, infatti, è riservata alle Classi Amiche FAI (quasi 3.000 nel 2025), ovvero alle classi che, tramite i loro docenti, si sono iscritte al FAI potendo così beneficiare di questa come di altre proposte didattiche pensate per la Scuola, in un programma ricco e vario che accompagna l’intero anno scolastico.

Martedì 27 ottobre, al Ministero dell’Istruzione e del Merito, alla presenza del Ministro Giuseppe Valditara, il FAI ha presentato il programma nazionale “FAI per la Scuola” 2026-2027, di cui le “Giornate FAI per le scuole” sono uno dei quattro pilastri. Un altro progetto è proprio “Apprendisti Ciceroni” che dal 1996 a oggi ha visto la partecipazione di oltre 600.000 studenti nelle Giornate FAI, di cui più di 68.000 solo nelle Giornate FAI per le Scuole; completano il programma nazionale le visite didattiche nei 75 Beni del FAI in tutta Italia e il concorso nazionale, quest’anno dal titolo “Lasciateci in pace. Idee, spazi, persone, comunità”, che offre agli studenti l’occasione di ideare un progetto di “pace attiva”, ovvero di farsi attivi promotori di pace nella loro comunità.

La partecipazione alle “Giornate FAI per le scuole” e l’adesione al progetto “Apprendisti Ciceroni” sono alcune delle opportunità legate all’Iscrizione Classe Amica FAI che offre, ad esempio, anche l’accesso a una speciale piattaforma e-learning per approfondire le professioni dei Beni Culturali attraverso video e contenuti esclusivi.

Per la realizzazione dell’articolato programma di “FAI per la Scuola”, che ha coinvolto a oggi più di 4 milioni di bambini e ragazzi, dalle scuole dell’infanzia alle scuole secondarie di II grado, il FAI opera in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto nell’Ottobre 2023, che si fonda sui principi costituzionali incarnati dagli articoli 9 e 118, secondo i quali il singolo cittadino può e deve fare la sua parte anche nella tutela e nella cura dell’ambiente che ci circonda.

Il FAI opera da oltre cinquant’anni per costruire e diffondere questa cultura nella società civile e, in nome della sua missione educativa e dello spirito sussidiario che lo anima, con sempre maggiore impegno intende collaborare con il mondo della Scuola, offrendo i suoi luoghi, le sue conoscenze e la sua esperienza per integrare e arricchire l’offerta formativa secondo le direttive delle recenti linee guida ministeriali.

La quindicesima edizione delle Giornate FAI per le scuole si svolge con il Patrocinio della Commissione europea, del Ministero della Cultura, di Regione Lazio, di tutte le Regioni e le Province autonome italiane.

Si ringraziano, inoltre, Regione Campania e Regione Lombardia per i contributi concessi e Fondazione CARICAL per il sostegno. RAI è Main Media Partner dell’iniziativa.

AGN ENERGIA, operatore energetico nazionale, dal 1958 al servizio di famiglie e imprese e da undici edizioni main sponsor dell’evento, rinnova il proprio impegno a favore dell’educazione delle nuove generazioni e della conoscenza del territorio. Un impegno che prende forma attraverso La Città dell’Energia, il progetto di responsabilità sociale d’impresa con cui AGN ENERGIA promuove la partecipazione dei dipendenti e il dialogo con le comunità locali, mettendo in relazione persone, scuole e realtà del territorio. Ne sono espressione il percorso didattico I Detective dell’Energia e il contest #LATUAIDEAGREEN, che invitano gli studenti a comprendere il valore dell’energia e delle risorse e a tradurre questa consapevolezza in idee e comportamenti responsabili nella vita quotidiana. AGN ENERGIA inoltre destinerà un contributo alla manutenzione annuale dell’Abbazia di Cerrate, Bene FAI nella provincia di Lecce, uno dei più importanti complessi monastici dell’Italia meridionale.

Sponsor dell’evento è Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, che rinnova la propria vicinanza al FAI nell’ambito di una più ampia collaborazione a sostegno dei principali progetti della Fondazione contribuendo a promuovere un turismo sostenibile e a favorire la scoperta dei luoghi più significativi del patrimonio culturale italiano. La formazione e la crescita delle persone rappresentano da sempre un elemento centrale per Italo, che traduce questo impegno dentro e fuori l’azienda attraverso progetti dedicati alle nuove generazioni, iniziative didattiche e di orientamento nonché azioni concrete a supporto della comunità.

Il progetto Apprendisti Ciceroni è realizzato anche grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali concesso per l’anno 2025 ai sensi dell’articolo 72, primo comma, del D.lgs. n. 117/2017 e s.m.i. nell’ambito del progetto A porte aperte.

TRA I BENI APERTI NEL LAZIO

ROMA

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia

In occasione delle Giornate FAI per le Scuole, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia sarà raccontato dagli Apprendisti Ciceroni. Le visite si svolgeranno lungo un itinerario articolato in postazioni tematiche: la storia della villa rinascimentale e del suo giardino, il Ninfeo, le principali collezioni etrusche (tra cui il Sarcofago degli Sposi, la Tomba del Carro, la Tomba del Guerriero, la Tomba dei Leoni e la Tomba Francois), l’Oreficeria, il rapporto con l’arte suntuaria rinascimentale e l’appartamento di papa Giulio III al primo piano. L’eccezionalità dell’apertura risiede nell’opportunità di conoscere il museo attraverso lo sguardo e il racconto degli studenti, secondo la metodologia FAI, che promuove l’apprendimento tra pari e la partecipazione attiva alla tutela del patrimonio.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Mameli di Roma

FROSINONE

Cattedrale di Santa Maria Assunta

La chiesa matrice di Santa Maria, divenuta nel 1987 Cattedrale della Diocesi di Frosinone, sorge sulla sommità del colle che in epoca romana ospitava l’acropoli cittadina. L’edificio si presenta oggi con un’elegante veste settecentesca, frutto dei numerosi interventi di ampliamento, rinnovamento e restauro che si sono susseguiti nel corso dei secoli. La facciata, rivolta a oriente e caratterizzata da tre portali, acquista particolare monumentalità grazie all’ampia scalinata che si sviluppa per tutta la sua lunghezza e al raffinato campanile romanico sul lato sinistro. L’interno è caratterizzato da un’abside impreziosita da un grande mosaico raffigurante l’Assunzione della Vergine. L’edificio è inoltre arricchito da opere significative della pittura sacra moderna, che fanno della Cattedrale di Frosinone una delle più interessanti e vitali testimonianze artistiche della seconda metà del Novecento.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Turriziani di Frosinone

CASSINO (FR)

Teatro Romano

Il Teatro Romano di Cassino rappresenta un tipico esempio di teatro ellenistico e si trova nel cuore dell’antica Casinum. La sua costruzione avvenne in età augustea sfruttando quello che era un naturale declivio del monte. Riportato alla luce nel 1936 è stato restaurato nel 1959 e nel 2001. Oggi ospita importanti manifestazioni culturali, soprattutto durante il periodo estivo. Di forma semicircolare ha una ampiezza di 53,50 metri e può accogliere fino a 2.500 spettatori. Nel corso dello scavo fu rinvenuto anche un frammento del capo, un braccio e una spalla drappeggiata della statua di Ottaviano Augusto che ornava il teatro, resti oggi custoditi nel Museo Archeologico Nazionale di Cassino.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Classico G. Carducci di Cassino (FR)

SORA (FR)

Chiesa di San Francesco

La Chiesa di San Francesco a Sora è indubbiamente uno dei templi più belli della città. Dietro una facciata estremamente semplice, che quasi si confonde con gli altri edifici della storica piazzetta in cui è situata, si nasconde un interno che invita al raccoglimento e alla preghiera. Fu edificata poco dopo il 1305 in onore di San Francesco, che probabilmente, nel XIII secolo, nel suo passaggio nella Valle del Liri, transitò anche attraverso la città di Sora. L’interno, a navata unica, presenta una meravigliosa volta “a botte” decorata, con insuperabile stile, dai fratelli Biancale. In ampie nicchie laterali sono collocate sette statue in gesso; una di esse rappresenta Davide “che prevalse contro il Filisteo Golia”, mentre le altre raffigurano i Profeti Salomone, Mosè, Aronne, Geremia, Daniele e Isaia. Nella facciata posteriore della chiesa spicca uno dei rarissimi esempi di arte architettonica medievale rintracciabile in città e giunti integri fino a noi: una bifora gotica in travertino di esemplare bellezza ed eleganza. Il 13 giugno, giorno dedicato ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova, parte da qui l’imponente processione dedicata al Santo e sul suo sagrato vengono distribuiti pani benedetti. Recenti lavori hanno riportato alla luce stupendi affreschi quattrocenteschi, che si possono ammirare nelle nicchie a sinistra della navata.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’IIS Simoncelli di Sora (FR)

VEROLI (FR)

Abbazia di Casamari

L’abbazia di Casamari è un Monumento Nazionale che entrò a far parte del demanio pubblico nel 1874. Consacrato nel 1217, il complesso cistercense sorge sulle rovine del municipio romano di Cereatae Marianae, residenza del console Gaio Mario, da cui il luogo eredita il toponimo di Casamari.

Il rigore geometrico e la purezza delle forme sono caratteristiche fondamentali dell’architettura cistercense che, nel rispetto della regola benedettina rinnovata dall’azione riformatrice di Bernardo di Chiaravalle, si prefiggeva di adeguare gli spazi alle necessità della vita monastica e di uniformarli a principi di umiltà e lavoro. Il complesso di Casamari costituisce un modello esemplare di questo stile architettonico, da interpretarsi come il manifesto della spiritualità cistercense. L’articolazione degli spazi è concepita sul modulo quadrato e sviluppa una proporzione perfetta tra pianta e alzato.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto San Bernardo Casamari di Veroli (FR)

LATINA

Istituto Vittorio Veneto – Aula Magna

L’edificio, inaugurato nel 1936, è un tipico esempio di architettura razionalista, caratterizzato da linee funzionali legate al contesto urbanistico della bonifica pontina. Durante le Giornate Fai per le scuole gli studenti potranno ammirare gli affreschi dell’Aula Magna da poco restaurati. Le prime decorazioni furono realizzate dal pittore Rapanà durante la costruzione dell’edificio, su indicazione dell’ingegnere Ernesto Caldarelli, progettista e direttore dei lavori. Nel 1937 l’Amministrazione provinciale affidò poi al pittore Attilio Ravaglia il rinnovamento dell’apparato decorativo, con ulteriori lavorazioni completate nel 1938. Le pitture, caratterizzate da tonalità seppia, rosa e marrone, rappresentano una preziosa testimonianza del gusto artistico e del contesto culturale degli anni Trenta. Con il passare del tempo, le infiltrazioni di acqua piovana avevano danneggiato le superfici decorate, compromettendone la conservazione. Il recente intervento di restauro ha consentito di recuperare le decorazioni, restituendo leggibilità a un patrimonio artistico che contribuisce a definire l’identità storica dell’edificio.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni dell’Istituto Vittorio Veneto di Latina

SEZZE (LT)

Chiesa dei Santi Pietro e Paolo

L’edificio costituisce un chiaro esempio di architettura gesuitica d’epoca controriformista. La facciata presenta una composizione severa ma imponente, intelaiata da un ordine a fasce in pietra calcarea; sulla sommità spicca il caratteristico orologio con retrostanti campane a vista. L’interno si articola su una grandiosa navata unica affiancata da quattro cappelle laterali, conformemente alle direttive liturgiche del Concilio di Trento incentrate sulla centralità della predicazione. L’elemento d’eccellenza è lo straordinario soffitto ligneo a cassettoni, intagliato e dipinto sui toni del giallo e dell’azzurro da Fratel Andrea Pozzo (o Fratel da Pozzo), vera gemma dell’arte intarsiatrice locale. Le cappelle custodiscono altari in marmo e un ricco apparato pittorico: spiccano le tele attribuite alla scuola di Giovan Battista Gaulli, detto il Baciccia, e il dipinto raffigurante Gesù presso l’altare dei Sacconi. La combinazione tra l’austerità strutturale e la raffinatezza delle decorazioni barocche interne dona alla chiesa uno spazio solenne e di profonda armonia visiva.

Visite a cura degli Apprendisti Ciceroni della Scuola della Sacra Famiglia di Sezze (LT)

Per informazioni www.faiscuola.it; www.giornatefaiperlescuole.it – Mail scuola@fondoambiente.it

FAI – Ufficio Stampa, Radio, TV e Nuovi Media:

Responsabile Ufficio Stampa, Radio, TV e Nuovi Media Daniela Basso tel. 347.6384362; d.basso@fondoambiente.it

Ufficio Stampa e Nuovi Media Andrea Grandi tel. 340.3656905 a.grandi@fondoambiente.it

Ufficio Radio e TV Levina Moguilewsky tel. 335 7776814; l.moguilewsky@fondoambiente.it