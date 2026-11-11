TORQUATI, ALLARME BOMBA SCUOLE: “GRAZIE A DIRIGENTI SCOLASTICI E FORZE DELL’ORDINE. A ITALIA SERVE INVESTIMENTO SU SICUREZZA DIGITALE”

Comunicato stampa

“Quella di oggi è stata una giornata davvero complicata. Quello che è successo nelle scuole italiane è gravissimo e ci ha fatto rendere conto che non siamo pronti ad affrontare questo tipo di emergenze, frutto del periodo storico che stiamo vivendo. Non possiamo che ringraziare chi in questo Paese lavora e si carica sulle proprie spalle le mancanze di chi invece non è in grado di affrontare i temi della sicurezza dei nostri tempi.

Grazie davvero a tutti quei Sindaci, ai Dirigenti Scolastici, e a tutte le Forze dell’Ordine per quanto fatto nella giornata di oggi; una giornata che deve servire soprattutto a far prendere coscienza alla politica nazionale. È una vergogna che il centrodestra che governa questo Paese, ci abbia propinato per decenni la storia che la sicurezza sarebbe stata messa a repentaglio solo e soltanto dall’immigrazione, come anche è una vergogna che ci sia una parte del centrosinistra che ancora critica gli investimenti sulla difesa nazionale, pensando in maniera superficiale che siano solo quelli per comprare armi.

Oggi più che mai, spero che le forze politiche capiscano che all’Italia e a tutta l’Europa serve un grande investimento nelle tecnologie, per proteggere sistemi, reti, programmi, dispositivi e dati da attacchi digitali. Sicuramente quello che non serve è la propaganda sia di destra che di sinistra. Oggi più che mai abbiamo capito che la sicurezza è un diritto.”

Così in una nota il Presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati