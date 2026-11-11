LAZIO, CAPOLEI (FI): PARCO BRACCIANO ECCELLENZA SENTIERISTICA E CULTURALE

Comunicato stampa

Roma, 11 novembre 2026 – “Il parco naturale regionale di Bracciano – Martignano cambia volto. E si fa più sicuro. Sentieristica ripristinata e potenziata, un calendario ricco di iniziative culturali e sportive, attività produttive valorizzate quali patrimonio dei luoghi.

Sedicimila ettari di natura della nostra Regione attraenti e godibili appieno: un’area protetta che abbraccia dieci comuni del Lazio, tra le province di Roma e di Viterbo, che si specchia nei laghi.

Questo patrimonio fatto di boschi, colline, zone agricole e monumenti della natura, si estende su un paesaggio vulcanico e rappresenta un’eccellenza resa più evidente dal lavoro del commissario straordinario, Ivano Iacomelli, che, in un anno, ha cambiato il look di questo tesoro regionale, attraverso interventi strutturali lungo i sentieri che rendono gli itinerari godibili, culturali e, soprattutto, sicuri da percorrere.

Un anno dedicato al turismo ma anche allo sport, alle imprese locali, al recupero dell’importanza storica e archeologica dell’ambiente” commenta il consigliere regionale del Lazio, Fabio Capolei (Forza Italia).

“Un impegno prezioso e costante che si intreccia con una rete strategica tra l’Ente e i sindaci dei comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Manziana, Monterosi, Oriolo Romano, Roma (XX Municipio), Sutri e Trevignano Romano – aggiunge Capolei -. La sinergia tra le varie realtà del territorio, le anime e i tesori di ogni singolo paese, fanno di questa riserva un modello di sviluppo innovativo, volano per il territorio e prezioso per l’economia.

Nel parco archeologico del Ninfeo di Apollo andrà in scena il “Natale a Vicarello” presso la Casa di Ledo”.

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