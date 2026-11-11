Regione Lazio, nasce la figura del direttore socioassistenziale nelle ASL: legge approvata all’unanimità

Comunicato stampa

La Regione Lazio ha istituito la figura del direttore socioassistenziale nelle ASL. Con l’approvazione all’unanimità in Consiglio regionale della proposta di legge di iniziativa di giunta – fortemente voluta dal Presidente Francesco Rocca e dell’Assessore ai Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore e Servizi alla persona Massimiliano Maselli – nasce così una nuova figura d’incontro tra il mondo sanitario e quello sociale.

«Questa nuova figura andrà ad affiancare il direttore generale e il direttore sanitario, con l’obiettivo di integrare in maniera organica e coordinata tutta la parte del sociale con quella sanitaria. Un risultato importante e virtuoso di vera integrazione sociosanitaria che gli assessorati alla sanità e alle politiche sociali della Regione Lazio stanno raggiungendo sempre di più» dichiara l’assessore Maselli.

Il direttore socioassistenziale coadiuverà il direttore generale nella gestione delle ASL, fornendogli pareri su materie di sua competenza, partecipando ai processi di programmazione strategica e garantendo l’attuazione degli obiettivi individuati nel piano sociale regionale.

Per la nomina dei direttori socioassistenziali sarà pubblicato dalla Regione un bando, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per poi nominare una commissione che selezionerà gli idonei e stilerà una graduatoria alla quale potranno attingere, per la nomina, i direttori generali.