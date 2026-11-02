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Navdanya e Salvo D’Acquisto, ancora insieme

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Anche quest’anno si rinnova la collaborazione tra l’Istituto Tecnico Salvo D’Acquisto di Bracciano e l’associazione Navdanya International per un progetto di Agroecologia che vedrà impegnati i ragazzi del triennio del dipartimento di Agraria.

Il progetto di FSL- Scuola di Agroecologia per Istituti Tecnici Agrari- si pone l’obiettivo di fornire agli studenti competenze ecologiche per la comprensione dell’agroecosistema e strumenti tecnico-pratici di progettazione e lavori in agricoltura ecologica.

Il progetto prevede 46 ore di formazione tecnico-pratica ripartite tra lezioni in aula ma soprattutto formazione direttamente all’interno delle aziende presenti nel territorio.

Quest’anno le attività si concentreranno principalmente sulla coltivazioni di sementi, particolarmente resistenti alle sfide imposte dai cambiamenti climatici.

Gli studenti saranno impegnati in tutte le fasi del processo dalla selezione della varietà, coltivazione, produzione e raccolta delle sementi.

Un’esperienza concreta che permette di affiancare alle conoscenze scolastiche anche competenze tecniche, attenzione alla biodiversità e consapevolezza dell’impatto delle pratiche agricole sull’ambiente. Durante questo percorso gli studenti potranno acquisire conoscenze pratiche e teoriche in campo agro- ecologico ed il tutto terminerà con la restituzione alla comunità, dove verranno condivisi i risultati ottenuti e donate le sementi riprodotte, perché l’obiettivo di questa collaborazione è anche rafforzare il legame tra scuola e territorio.

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